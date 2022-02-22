РФ заявила, що Мінські угоди більше не стоять у порядку денному

У Росії заявили, що питання Мінських домовленостей більше не стоїть у порядку денному.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що “на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ”.

У МЗС РФ тим часом сказали, що “час Мінських угод сплив” через дії Києва на Донбасі, пише провладе агентство ТАСС.

Нагадаємо, Україна і західні партнери заявляли, що визнання "незалежності" ОРДЛО Росією означає фактичний вихід РФ із Мінських угод.

Росія систематично звинувачувала Україну в тому, що вона не бажає виконувати Мінські угоди. Насправді ж країна відмовляється вести навʼязуваний Росією діалог із ватажками незаконних терористичних формувань.

"Гарантії безпеки", які просуває Росія – це вимога до НАТО відійти до стану 1997 року, коли її членами не були 14 із 30 чинних членів. Також РФ вимагає юридично гарантувати, що Україна та інші держави Східної Європи ніколи не вступлять до Альянсу.