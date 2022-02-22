Андрій Макаревич про визнання “ДНЛР”: росіяни вірять у “царя”, забуваючи про уроки історії

“Ті жителі України, яких зараз почнуть вбивати – це вони винні в тому, що НАТО ніби "посунулося до наших кордонів"?".

Російський музикант Андрій Макаревич прокоментував визнання президентом Росії Володимиром Путіним “ЛНР” і “ДНР".

“Ті жителі України, яких зараз почнуть вбивати – це вони винні в тому, що НАТО ніби "посунулося до наших кордонів?" Ось точно вони?”, – написав він у соцмережі Facebook.

Макаревич зазначив, що росіяни завжди підсвідомо вірять у мудрість свого лідера, забуваючи про уроки історії.

“Ну, що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший – наймудріший. “Ось цар прийде – цар розсудить”. Історія, щоправда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає…”, – додав музикант.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Пізніше Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей.