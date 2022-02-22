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Рішення ввести російські війська на Донбас не є причиною для масштабних санкцій, – Reuters

"Це не нове вторгнення, оскільки це територія, яку вони вже зайняли", – заявив співрозмовник. 

Рішення ввести російські війська на Донбас не є причиною для масштабних санкцій, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Рішення президента РФ Володимира Путіна офіційно відправити війська в ОРДЛО не є масштабним вторгненням, яке потягне за собою розширений пакет санкцій.

Про це пише Reuters із посиланням на анонімного представника адміністрації президента США Джо Байдена. 

"Це не нове вторгнення, оскільки це територія, яку вони вже зайняли", – заявив співрозмовник. 

Він додав, що перекидання російських військ на Донбас не є новим. 

Водночас Білий дім вважає, що повномасштабне вторгнення все ще може відбутися в будь-який час.

Інший співрозмовник видання серед посадовців сказав, що США будуть продовжувати дипломатичні перемовини з Росією, поки "танки не покотяться". 

Поки що Штати впровадили санкції тільки проти нелегітимних самопроголошених республік. Вони передбачають заборону громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити у Штати будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати прямо або побічно товари із США в ОРДЛО. Ці обмежувальні заходи не входять до пакету обіцяних санкцій на випадок вторгнення. 

Раніше президент США Джо Байден заявляв президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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