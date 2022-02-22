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Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" і "ЛНР"

Рішення ухвалено у відповідь на визнання їх незалежності президентом РФ Путіним.

Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" і "ЛНР"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій щодо "ДНР" і "ЛНР". Рішення ухвалено у відповідь на визнання їх незалежності президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

США наголошують, що визнання Росією ОРДЛО суперечить її зобов'язанням щодо Мінських угод і створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрім того, "передбачуване визнання Російською Федерацією так званих "ДНР" і "ЛНР" становить незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", – наголошується в повідомленні.

"Мета цього Указу полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості отримати вигоду з її кричущих порушень міжнародного права. Ці дії не спрямовані проти народу України або українського уряду", – сказано там.

Санкції передбачають заборону громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити у Штати будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати прямо або побічно товари із США в ОРДЛО.

Напередодні в Білому домі анонсували додаткові санкції, пов'язані із визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками". Обмежувальні заходи стосуються всіх, хто причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – "ДНР" і "ЛНР".

У Білому домі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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