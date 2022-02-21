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"Слуги" почнуть збір підписів за виключення Трухіна і Кузьміних з фракції

Народним депутатам від "Слуги Народу" будуть роздані підписні листи.

"Слуги" почнуть збір підписів за виключення Трухіна і Кузьміних з фракції
Фото: Анна Стешенко

Народні депутати від "Слуги Народу" отримають підписні листи для збору голосів про виключення зі складу фракції нардепів Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних.

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Народним депутатам від "Слуги Народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних", - навела слова Арахамії речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Така процедура, за її словами, застосовувалася фракцією раніше, зокрема, при виключені Людмили Буймістер і Артема Дмитрука.

1 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу. 

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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