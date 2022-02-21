"Слуги народу" сьогодні розглянуть ​питання виключення з фракції Трухіна та Кузьміних

Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Вона зазначила, що депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції.

"Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру", - зазначила Палійчук.

Нагадаємо, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Трухіна виключать із фракції в понеділок, 21 лютого. Щодо складання депутатського мандата, то, за словами Арахамії, варто дочекатися результатів розслідування. Після виключення за фракції Трухін не втратить автоматично мандат, оскільки він є мажоритарником.

23 серпня на Бориспільській трасі сталася аварія за участі депутата Трухіна. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

1 лютого журналісти "УП" опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

2 лютого Трухін заявив про готовність скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "Слуги народу". 15 лютого нардеп заявив, що не збирається складати мандат і продовжує працювати.

Нардепа Кузьміних підозрюють в отриманні хабара в 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області. 31 січня гВенедіктова підписала повідомлення йому про підозру. Арахамія заявив, що, в разі доведення вини, Кузьміних повинен нести відповідальність згідно із законом.

САП просить для Кузьміних арешт, альтернатива - застава у розмірі 49 620 гривень.