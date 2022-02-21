Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
ГоловнаПолітика

Музей Революції Гідності в Києві побудують до кінця 2023 року, - Офіс президента

Влітку почнуться підготовчі роботи.

В Офісі президента розраховують, що будівництво Музею Революції Гідності у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” буде завершене до кінця 2023 року. Про це повідомивзаступник керівника Офісу президента, координатор інфраструктурної програми Кирило Тимошенко.


“Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський”, - зазначив він, наголосивши, що наразі всі процеси прискорено та вже проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.

За словами Тимошенка, вже влітку на ділянці, щодо якої немає арештів, 

розпочнуться підготовчі роботи, а до кінця 2023 року всі роботи мають бути завершені.

Проєктом передбачено, що у Музеї буде декілька виставкових приміщень. Архітектурне вирішення проєкту, який має назву "Штурм пагорба", незвичне: зигзагоподібний підйом, що веде від Меморіалу Небесної Сотні, продовжується до вершини Музею, і ця дорога вгору огортає споруду ззовні, стає частиною її стін.

У Музеї також буде 5-метрова “Йолка”, Дім Свободи, оглядовий майданчик, фондосховище, дитячий музей та кіноконцертна зала-лекторій. Також планується облаштувати паркінг на 50 місць.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році у межах програми Володимира Зеленського буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також