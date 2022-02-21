Музей Революції Гідності в Києві побудують до кінця 2023 року, - Офіс президента

В Офісі президента розраховують, що будівництво Музею Революції Гідності у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” буде завершене до кінця 2023 року. Про це повідомивзаступник керівника Офісу президента, координатор інфраструктурної програми Кирило Тимошенко.

“Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський”, - зазначив він, наголосивши, що наразі всі процеси прискорено та вже проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.



За словами Тимошенка, вже влітку на ділянці, щодо якої немає арештів,

розпочнуться підготовчі роботи, а до кінця 2023 року всі роботи мають бути завершені.

Проєктом передбачено, що у Музеї буде декілька виставкових приміщень. Архітектурне вирішення проєкту, який має назву "Штурм пагорба", незвичне: зигзагоподібний підйом, що веде від Меморіалу Небесної Сотні, продовжується до вершини Музею, і ця дорога вгору огортає споруду ззовні, стає частиною її стін.

У Музеї також буде 5-метрова “Йолка”, Дім Свободи, оглядовий майданчик, фондосховище, дитячий музей та кіноконцертна зала-лекторій. Також планується облаштувати паркінг на 50 місць.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році у межах програми Володимира Зеленського буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України.