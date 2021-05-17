Ткаченко заявив про розблокування проєкту будівництва Музею Революції гідності

Національний музей Революції гідності та німецьке архітектурне бюро Kleihues + Kleihues домовилися про передачу музею авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту - будівництво Національного музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, ситуація з реалізацією музею затягнулася. Але я радий, що сьогодні ми присутні на заході, який фактично розблокує початок проєктних, а надалі й будівельних робіт щодо музею", - сказав Ткаченко на пресконференції у понеділок у Києві.

За словами генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності Ігоря Пошивайла, наступним кроком стане підготовка до проведення тендеру на визначення генерального проектувальника.

Крім того, він спрогнозував, що музей може бути повністю запущений у роботу через п'ять років. Так, із 2022 року можуть розпочатися будівельні роботи, які триватимуть два роки, до відкриття першої черги. У 2026 році весь музей за прогнозами буде зданий в експлуатацію.

Як повідомляли, у червні 2018 року за результатами засідання міжнародного повноважного та незалежного журі конкурсу в номінації "Музей Революції гідності" першу премію отримав проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

За словами переможців конкурсу Я. Кляйгуса та Й. Кресснера, суть проєкту музею в поєднанні минулого та майбутнього, а також з'єднанні самого музею та меморіалу. Вздовж алеї Героїв Небесної сотні будуть ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом приводитиме людей уздовж ніш до музею і це буде фінальна точка "шляху пам'яті".

Нагадаємо, торік 19 листопада в Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло в коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в Музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс. На його рахунок було переказано аванс у 111 млн, а залишилося там тільки близько 10 млн, при цьому музей не збудований. Втім будівництво музею поки що неможливе, адже земельна ділянка арештована: там проводять слідчі дії та експерименти, необхідні для розслідування розстрілів на Майдані в лютому 2014 року.

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені. Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті.

У музеї повідомили, що підрядник витратив цей аванс на інші цілі, крім тих, які прописані контрактом. Він надавав інформацію про закуплені дерева та граніт – це найдорожчі статті витрат, а також на інші матеріали для меморіалу. Підрядник закупив 105 дерев і особливий граніт, який привезли з-за кордону і який зберігається наразі в Україні. При музеї створено окремий фаховий відділ, який займається всіма питаннями, пов’язаними з будівництвом.

23 листопада до Національного музею Революції Гідності прийшли з новою перевіркою.