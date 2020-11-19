Генпідрядника будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні підозрюють у розтраті близько 100 млн гривень

Поліція Києва пояснила причини проведення обшуків у Музеї Революції Гідності, компанії-генпідрядника та за місцями проживання службових осіб.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, повідомили на сторінці поліції столиці в Facebook.

"У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року Національним Меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського райсуду, фіксуються відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання інших доказів у кримінальному провадженні.

Директор Музею Ігор Пошивайло заявив, що слідчі вилучають ноутбуки, жорсткі диски комп’ютерів та всю документацію щодо будівництва Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

"Це спланована та послідовна атака зеленої влади на цінності Майдану та згортання вшанування пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні! І все це цинічно робиться за два дні до 7-ї річниці початку Революції Гідності", - заявив він.

Директор музею на брифінгу також повідомив, що слідчі шукали документи, пов'язані зі спорудженням меморіалу. Ці документи знаходяться у генпідрядника, а не в музеї.

У Пошивайла вилучили приватний жорсткий диск з квартири, обшук тривав дві години.

"Відкрито кримінальне провадження, ми не є прямим суб'єктом фінансової діяльності - це підрядник. Найбільша проблема в тому, що меморіал готувався до спорудження на початку, у лютому 2019. Було накладено цілу низку арештів на ділянку, Генпрокуратура визначала певні терміни, коли можна буде спорудити меморіал... По суті урядом визначили, що в 2019 році у лютому меморіал має бути споруджений, були відкриті торги, визначено переможця, перераховано аванс. У лютому почалися нові накладення арештів, терміни відстрочувалися, ділянка досі заарештована, меморіал не побудований, очевидно, це питання у органів - чому не будується меморіал і де кошти", - пояснив Ігор Пошивайло.

У Службі безпеки України своє чергою заявили, що слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

"Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо, що у Музеї Революції Гідності у четвер, 19 листопада, відбувається обшук. Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло у коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

"Протягом двох місяців у нас проходив державний аудит, частину висновків якого ми оскаржуємо у суді, а частину вже оскаржили. Санкцію на цей обшук дав Голосіївський суд, пославшись на те, що нібито музей відмовився надавати матеріали стосовно будівництва, хоча жодного запиту на це не було в жодній формі", - заявив директор музею.

Окрім того, слідчі дії відбувалися в помешканні Пошивайло.