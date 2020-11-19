Фото: Facebook-сторінка музею

У Музеї Революції Гідності у четвер, 19 листопада, відбувається обшук.

Повідомлення про це з’явилося на фейсбук-сторінці музею.

"У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом", - сказано в повідомленні.

Оновлено. Обшук у музеї проводять слідчі Національної поліції в Києві, оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ, а процесуальне керівництво – міська прокуратура. Про це повідомили джерела LB.ua в правоохоронних органах.

Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло у коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

"Протягом двох місяців у нас проходив державний аудит, частину висновків якого ми оскаржуємо у суді, а частину вже оскаржили. Санкцію на цей обшук дав Голосіївський суд, пославшись на те, що нібито музей відмовився надавати матеріали стосовно будівництва, хоча жодного запиту на це не було в жодній формі. Дивно, що саме в такий силовий спосіб, саме в тиждень перед річницею початку Революції Гідності силові структури намагаються цю документацію дістати. Це дуже дивно виглядає – особливо після нашої заяви стосовно використання терміну "державний переворот" відносно Революції Гідності. Ми є єдиним державним закладом, який відповідає цільово за цей день і за частину державних заходів, які проводяться з нагоди цієї річниці", - зазначив він.

Окрім того, слідчі дії відбувалися в помешканні Пошивайло, розповів він на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що під час обшуку вилучали документацію.

"Сьогодні обшук СБУ в Музеї Революції Гідності. Вилучають документацію. Співпадіння? Вимагаю від Служби безпеки України негайно надати публічні пояснення своїх дій! Бо смердить від цього обшуку", - написав він у фейсбуці.

Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська в коментарі Радіо Свобода заявила, що не має інформації про обшук.

17 листопада Музей Революції Гідності оприлюднив заклик до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інших органів державної влади, онлайнових, друкованих, аудіовізуальних ЗМІ. У ньому йшлося про те, що в цьому році в медіа почастішали випадки вживання деякими українськими політиками, політологами, журналістами словосполучення "державний переворот" для позначення подій листопада 2013-го – лютого 2014 року.

"Події листопада 2013-го – лютого 2014 року за жодною з ознак не потрапляють під визначення державного перевороту. Із погляду сучасних соціальних дисциплін, зазначені події є революцією в новітньому розумінні цього терміна, спрямованою на захист демократичного врядування, громадянських прав і свобод та на демократизацію суспільства. Ця революція мала переважно ненасильницький характер, була масовою та здобула підтримку демократичного світу", - підкреслили у музеї.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності - музейна науково-дослідна, культурно-освітня та науково-методична державна інституція, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, 16 листопада Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Того ж дня ДБР завершило розслідування справи проти екснардепки Тетяни Чорновол у справі про підпал офісу Партії регіонів у лютому 2014 року.