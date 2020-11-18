У Львові померла одна із легендарних сестер Байко

Марії Байко було 89 років.

На 90-му році життя померла видатна українська співачка, народна артистка України, професорка Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, одна з легендарного тріо сестер Байко (Ніна, Марія, Даниїла) Марія Байко.

Про це повідомив її син, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський.

"Відійшла у вічність моя мама, українська співачка Марія Байко", - написав він у фейсбуці 18 листопада.

Марія Байко - українська концертно-камерна співачка (ліричне сопрано). Народилася у 1931 році на Лемківщині. Виступала в тріо сестер Байко. Народна артистка України, з 1982 року - професорка кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка.

Виступала з сольними концертами та як солістка Львівської філармонії у складі тріо сестер Байко в Україні, республіках колишнього СРСР, у Європі, США, Канаді. У її репертуарі були українські народні пісні, солоспіви Лисенка, Людкевича, Кос-Анатольського, Фільц, Барвінського.

Як солістка Марія Байко записала три пластинки "Співає Марія Байко", "Пісні Франкового краю", "О, не забудь" (старовинні романси), компакт-диск "Співаночки мої", із сестрами Байко - п’ять пластинок та компакт-диск "Співають сестри Байко".

Відзначена численними державними нагородами та відзнаками. Лауреатка Шевченківської премії та ордена княгині Ольги.