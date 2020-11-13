Премія "Книга року ВВС-2020" оголосила короткі списки

ВВС News Україна оприлюднила короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Журі обирало фіналістів із-поміж 34 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС, повідомляє ВВС Україна.

До короткого списку в номінації "Книга року BBC - 2020" увійшли такі твори:

Книга року ВВС

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

Книга року ВВС-Есеїстика

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. - Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Дитяча Книга року ВВС

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020

Переможців оголосять на онлайн-церемонії, яка відбудеться 11 грудня 2020 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту 1 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, "Книгою року-2019" став роман Тамари Горіха Зерня "Доця".