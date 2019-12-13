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"Книга года ВВС-2019" объявила победителей

"Книгой года-2019" стал роман Тамары Гориха Зерня "Доця".

"Книга года ВВС-2019" объявила победителей
Фото: ВВС-Украина

BBC News Украина объявила победителей 15-й премии "Книга года BBC", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Церемония, во время которой объявляли победителей, состоялась в Художественном Арсенале - Национальном культурно-музейном комплексе в Киеве, передает ВВС-Украина.

"Книгой года-2019" стал роман Тамары Гориха Зерня "Доця" (Киев, издательство "Белка").

В номинации "Детская книга года BBC-2019" победили "Спиенсы" Владимира Аренева (Харьков, издательство "Ранок").

Премию в номинации "Книга года - Эссеистика-2019" получил сборник очерков Тараса Прохасько "Да, но ..." (Черновцы, издательство "Меридиан Черновиц").

Победитель в каждой категории получает премию в размере 1 тыс. фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Победу в конкурсе читательских рецензий получила Инна Долгушина за рецензию на книгу Тамары Гориха Зерня "Доця". Она получает звание "Читатель года 2019" и электронную книгу Kindle.

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