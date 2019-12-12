В феврале в Киеве пройдет международный форум музыкальной индустрии Selector PRO

На форуме пройдут панельные дискуссии, шоукейсы и воркшопы.

7 и 8 февраля в Киеве состоится международный форум музыкальной индустрии Selector PRO.

Как сообщают организаторы, в его рамках пройдут нетворкинг-сессии, шоукейсы, панельные дискуссии.

Форум расширит свой географический фокус с Великобритании и Украины до Восточной Европы и Центральной Азии. Тематический фокус – развитие бизнеса в индустрии живых выступление и расширение на соседние музыкальные рынки.

В первый день форума на закрытой нетворкинг-сессии украинские концертные-агентства и независимые промоутеры встретятся с музыкальными агентами из Великобритании, промоутерами из Восточной Европы, Западных Балкан и Центральной Азии.

8 февраля состоится открытая часть музыкальной конференции, на которую приедут Рик Мортон из Blow Up Live, Пола МакГиверна из Pitch&Smith, Ребекки Прочник из Earth Music Agency Ltd, Ханны Шобгола из Echo Location Talent и Джейн Бессе, программной директорки концертного залу Roundhouse.

Вторая панельная дискуссия будет посвящена организации общих туров в Европе и Азии. Заключительная панель будет о возможностях маленьких концертных площадок и международных возможностях от фондов.