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Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Певице был 61 год.

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Мари Фредрикссон
Фото: allroxette.ru

В возрасте 61 года умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон.

Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Также смерть Фредрикссон подтвердила ее менеджер Мари Димберг.

"С большой грустью мы должны объявить, что один из наших самых больших и любимых художников ушел. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах от своей прежней болезни", - сообщила она в пресс-релизе.

В 2002 году у певицы диагностировали рак головного мозга.

У Фредрикссон остался муж Микаэль Болёс и двое детей - Жозефина (26 лет) и Оскар (23 года).

Мари Фредрикссон принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider. В 1986 году певица объединилась с Пером в дуэте под названием Roxette. Новый проект был очень успешен в Швеции. В 1989 году у группы неожиданно появился хит "The Look". Практически за одну ночь Фредрикссон и Гессле стали всемирными знаменитостями. С тех пор они ездили по миру и продавали альбомы миллионными тиражами.

Мари Фредрикссон является единственной обладательницей пяти наград "Лучшая рок-певица Швеции". Она также получила приз за 1300 интервью, данных ею за 8 месяцев.

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