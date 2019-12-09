В столице пройдет второй кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце"

12 декабря в столичном кинотеатре «Лира» начнется второй кинофестиваль «Киев. С кинематографом в сердце». Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на департамент культуры.

В течение четырех дней зрители смогут посмотреть с разножанровые ленты о Киеве, пообщаться с режиссерами, сценаристами и актерами. Кроме кинопоказов, в программе будут лекции для взрослых и детей.

Фото: Афиша фестиваля

Программа фестиваля: