Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
ГлавнаяКультура

В столице пройдет второй кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце"

На фестивале презентуют книгу "Модернизм & авангард" о кинематографе ХХ века киноведа Оксаны Мусиенко.

12 декабря в столичном кинотеатре «Лира» начнется второй кинофестиваль «Киев. С кинематографом в сердце». Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на департамент культуры.

В течение четырех дней зрители смогут посмотреть с разножанровые ленты о Киеве, пообщаться с режиссерами, сценаристами и актерами. Кроме кинопоказов, в программе будут лекции для взрослых и детей.

Фото: Афиша фестиваля

Программа фестиваля:

  • 12 декабря в 19:30 - специальный показ избранных новелл альманаха «Все начинается в Киеве»;
  • 13 декабря в 17:00 - «Зимние праздники в Киеве. Интерактивный рассказ с цитатами и подвижными картинками для детей и взрослых». Интерактивный лекторий Владиславы Осьмак;
  • 14 декабря в 12:00 - презентация книги «Модернизм & авангард: единство противоположностей» с участием авторки киноведа Оксаны Мусиенко и художника издания Сергея Маслобойщикова;
  • 14 декабря в 15:00 - «Маленький школьный оркестр» (реж. Александр Муратов, Николай Рашеев). Встреча с авторами;
  • 14 декабря в 17:30 - «Ваш Василий» (реж. Александр Авшаров, Светлана Рудюк). Встреча с авторами;
  • 14 декабря в 19:30 - «Рушковци. Путь мастера »(реж. Александр Парфенов). Встреча с авторами;
  • 15 декабря в 13:00 - «Киевская география Анатолия Кузнецова». Лекция Станислава Цалика.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также