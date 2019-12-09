В столице пройдет второй кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце"

12 декабря в столичном кинотеатре «Лира» начнется второй кинофестиваль «Киев. С кинематографом в сердце». Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на департамент культуры.
В течение четырех дней зрители смогут посмотреть с разножанровые ленты о Киеве, пообщаться с режиссерами, сценаристами и актерами. Кроме кинопоказов, в программе будут лекции для взрослых и детей.
Программа фестиваля:
- 12 декабря в 19:30 - специальный показ избранных новелл альманаха «Все начинается в Киеве»;
- 13 декабря в 17:00 - «Зимние праздники в Киеве. Интерактивный рассказ с цитатами и подвижными картинками для детей и взрослых». Интерактивный лекторий Владиславы Осьмак;
- 14 декабря в 12:00 - презентация книги «Модернизм & авангард: единство противоположностей» с участием авторки киноведа Оксаны Мусиенко и художника издания Сергея Маслобойщикова;
- 14 декабря в 15:00 - «Маленький школьный оркестр» (реж. Александр Муратов, Николай Рашеев). Встреча с авторами;
- 14 декабря в 17:30 - «Ваш Василий» (реж. Александр Авшаров, Светлана Рудюк). Встреча с авторами;
- 14 декабря в 19:30 - «Рушковци. Путь мастера »(реж. Александр Парфенов). Встреча с авторами;
- 15 декабря в 13:00 - «Киевская география Анатолия Кузнецова». Лекция Станислава Цалика.