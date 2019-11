10 кінопроєктів, які Україна представить на найбільшому фестивалі документального кіно

«Рози. Фільм-кабаре» / Саша Кравченко, продюсерка

Фото: Докудейс Кадр з фільму "Рози. Фільм-кабаре"

Запланована дата виходу: осінь 2020 року

Про проєкт

«Ірена Стеценко почала працювати з гуртом Dakh Daughters як саунд-продюсерка від їхнього першого концерту у 2013 році. Разом зі своїм чоловіком, оператором Сергієм Стеценком, вони почали фільмувати дівчат — і за п’ять із половиною років документальних спостережень і відзнятих концертів склався «Рози. Фільм-кабаре». Це документальний мюзикл, колективний портрет митця — водночас інтимний і соціальний».

Очікування від IDFA

«Завдяки Українському культурному фонду ми завершили фільм — в Україні він вийде у прокат восени 2020 року. Наразі ми займаємось організацією фестивального прокату і сподіваємось, що участь в IDFA принесе багато корисних знайомств із фестивальними відбірниками та дистриб’юторами».

«Поміж війн» / Аліна Горлова, режисерка

Фото: Докудейс Кадр з фільму "Поміж війн"

Запланована дата виходу: 2020 рік

Про проєкт

«Це історія великої курдської родини з Сирії, яка була розкидана по світу через війну. Проживаючи в Іраку, Україні та Німеччині, вони намагаються знайти своє місце і зберегти контакт один з одним. Ми відкриваємо історію сім’ї через погляд молодого хлопця Андрія Сулеймана, який, ховаючись від конфлікту в Сирії, раптом опинився свідком конфлікту в Україні».

Очікування від IDFA

«У фільмі присутній міжнародний контекст, тому ми сподіваємося знайти міжнародних сейлзів для планування дистриб'юторської стратегії, організації фестивальної прем'єри та кінотеатрального прокату».

«Свідки Флоріана» / Олексій Радинський, режисер

Фото: Предоставлено Алексеем Радинским Кадр из фильма Цвет фасада: синий

Запланована дата виходу: невідома

Про проєкт

«Наш проєкт — це повнометражна версія фільму «Колір фасаду: синій» про архітектора Флоріана Юр'єва та його спробу зупинити знищення створеної ним будівлі «Літаюча тарілка» в Києві. Короткометражний фільм починався як підтримка кампанії Save Kyiv Modernism і Юр’єва особисто, але під час роботи над ним стало зрозуміло, що обмежуватися лише одним архітектурним проєктом Юр’єва було б несправедливо щодо масштабу його творчості. Тому ми паралельно з релізом фільму «Колір фасаду: синій» продовжували співпрацювати з Флоріаном Іллічем і стали свідками цілої низки непересічних подій у його житті. Тож робоча назва фільму на сьогодні — «Свідки Флоріана».

Очікування від IDFA

«Наш проєкт ще на стадії короткометражки викликав інтерес у кількох міжнародних копродюсерів і телеканалів, але з досвіду ми знаємо, що такий інтерес має реальні наслідки не відразу, а після довгих розмов чи просто нагадування про існування такого проєкту. Індустріальна секція IDFA — найкращий спосіб нагадати про це. Та головне — на IDFA можна на великому екрані подивитися нові фільми Аньєс Варда, Ніколауса Ґейрхальтера та Сергія Лозниці.

Ми щойно завершили чорновий монтаж фільму. Але до фінальної версії ще далеко. Плануємо завершити фільм тоді, коли здійсниться його хепі-енд: створення в «Літаючій тарілці» мистецького центру за авторським проєктом Флоріана Юр’єва».

«Лимани» / Анна Капустіна, продюсерка, Сергій Лисенко, режисер

Фото: Докудейс Кадр з фільму "Лимани"

Запланована дата виходу: 2021–2022 роки

Про проєкт

«Наш проєкт — це документальний фільм про роботу команди Національного природного парку «Тузлівські лимани». Це історія про відчайдушну боротьбу групи ентузіастів за збереження унікального куточка природи України. Герої фільму борються з місцевою мафією, котра знищує рибу, тварин і захоплює заповідні землі. На боці мафії поліція, суди, прикордонники та депутати, на боці захисників природи громадські активісти, ветерани війни з Московією та божа правда».

Очікування від IDFA

«Від IDFA ми очікуємо підтримки професійної спільноти наших колег із європейських країн, зазвичай на таких великих маркетах отримуються нові контакти з продюсерами, сейлз-агентами, бродкастерами та дистриб’юторами. В мене є досвід відвідування масштабних маркетів. Це велика можливість презентувати свій проєкт для подальшого його розвитку, впізнаваності та зацікавленості метрів європейського документального кіно».

«Експедиція 49» / Аліса Коваленко, режисерка

Фото: Докудейс Кадр з фільму «Експедиція 49»

Запланована дата виходу: перша половина 2021-го

Про проєкт

«Експедиція 49» — це історія про унікальну людську пригоду на тлі війни на сході України — першу в Україні реабілітаційну експедицію дітей із прифронтової зони Донбасу.

У віці 73 років видатний український мандрівник, спортивний журналіст і засновник книги рекордів Гіннеса України Валентин Щербачов вирішує спланувати свою останню експедицію й одночасно унікальний терапевтичний проєкт. 5 підлітків із прифронтових містечок Донбасу, що мріють подорожувати, але ніколи не виїжджали далеко від дому, вирушать із ним до вершин Гімалайських гір.

Але Гімалаї — це символічна мета, більшою мірою це фільм про шлях у доросле життя, про пошуки ідентифікації, про мрії та випробування, про боротьбу і сміливість. Це історія не про те, як високо ти підіймаєшся, а про те, як ти долаєш перешкоди і як дорослішаєш, про твої внутрішні вершини, внутрішні Гімалаї, які ти прагнеш подолати».

Очікування від IDFA

«Я думаю, що для будь-якого документаліста IDFA — це найкраще місце для представлення свого проєкту. Протягом IDFA Forum тут просто неймовірна концентрація усіх важливих людей із кіноіндустрії, дистриб’юторів, сейлз-агентів, представників різних телеканалів, продюсерів... Звісно, дуже хотілося б знайти партнерів для проєкту, а крім того, IDFA для мене це ще такий брейншторм, у тебе є можливість поспілкуватися з багатьма різними експертами та тьюторами, дізнатися, що вони думають про твій проєкт, порадитися, подискутувати.

Вперше я приїхала на IDFA Forum у 2014 році пітчингувати проєкт разом із польським продюсером Мирославом Дембінським. Пам’ятаю, мені подзвонила Люба Дуракова (співрежисерка фільму Alice in Warland), коли я була на фронті в Пісках, і сказала, що я маю поїхати на якийсь фестиваль в Амстердамі пітчингувати проєкт. Я тоді й гадки не мала, що це найбільший фестиваль документального кіно в Європі, який часто називають документальними Каннами. Там я, мабуть, вперше побачила цей світ великої індустрії в документальному кіно. Через рік після пітчингу фільм Alisa in Warland було відібрано до конкурсної програми IDFA 2015 — First Appearance, що було дуже важливо для фестивального старту фільму. Потім мій другий проєкт «Домашні ігри» підтримали IDFA Bertha found, і минулого року фільм був у програмі IDFA Best of fests. Для мене IDFA — це взагалі перші двері у велику індустрію, з ними я пройшла різні етапи свого розвитку як режисер, тож хочеться продовжувати і надалі не втрачати цей зв’язок».

Aftermath VR: Euromaidan / Сергій Полежака, співавтор проєкту

Кадр з Aftermath VR: Euromaidan

Запланована дата виходу: за пів року фільм має з’явитися в онлайн-сторах

Про проєкт

«Aftermath VR: Euromaidan — це документальний VR-проєкт про події 20 лютого 2014 року, коли за декілька годин загинуло майже 50 людей на Інститутській вулиці в Києві. Ми відсканували ці місця за допомогою так званої фотограмметрії, щоб мати можливість провести глядача точною 3D-копією у VR-середовищі. Коли люди вдягають окуляри і йдуть вгору вулицею, повторюючи шлях «переднього краю» хвилі протестантів, вони чують войсовер від Андрія Куликова (в українській версії), який розповідає про те, що відбувалося безпосередньо там, де зараз знаходяться глядачі. Аналогічно глядачі бачать архівні світлини та відео, відзняті у тих місцях, де вони зараз проходять, поступово відтворюючи хронологію та загальну картину подій того ранку.

Так ми створили «хронікерський» шар проєкту, а для особистого, людино-історійного виміру ми запросили на Інститутську і записали там 360° відеоінтерв‘ю зі свідками подій: протестувальниками, волонтерами, медиками, фотографами, документалістами.

Плануємо невдовзі вивантажити у відкритий доступ на сторах (Steam та/або Viveport) для тих, у кого вдома є власні VR-окуляри».

Очікування від IDFA

«Основне завдання для проєкту зараз — це розширення кількості людей, які можуть його побачити, спробувати. Тому на IDFA ми будемо намагатися налагодити ділові контакт з фокусом на розповсюдження. Це продюсери, програмні директори фестивалів, музейні куратори, представники мереж дистрибуції VR-контенту. Окрім Aftermath VR: Euromaidan, звісно, аналогічний, але значно ширший нетворкінг для нових проєктів, які наразі перебувають у ранній розробці».

«Залізна сотня» / Юлія Гонтарук, режисерка

Кадр з фільму «Залізна сотня»

Запланована дата виходу: весна 2020

Про проєкт

«Наш проєкт — це документальний повнометражний фільм, який я розпочала знімати на початку 2015 року. Це кіно про хлопців, які повертаються з війни, і те, як вони почуваються в мирному житті. Мої герої говорять, що для того, щоб існувати на війні, потрібно прийняти смерть. Це має дуже великий вплив, і коли ти повертаєшся з цим досвідом, то жити тут стає дуже складно. Я думаю, що це один із найважливіших меседжів, які я відкрила для себе за останні чотири роки. Власне, кіно про те, що життя сильніше за смерть».

Очікування від IDFA

«Зараз ми на стадії постпродакшну. Нам важливо закінчити проєкт, зробити постпродакшн, на який ми шукаємо гроші, фінансування і підтримку, і я маю надію, що там буде можливість поспілкуватися з фондами, дистриб’юторами, каналами, з усіма, хто зможе вивести проєкт на зовсім інший рівень».

«Сіль from Boneville» / Семен Мозговий, режисер

Запланована дата виходу: невідома

Про проєкт

«Це пригодницька драма про двох друзів, які загорілися ідеєю зробити найшвидший у світі ІЖ-49. Долаючи незгоди та перепони, вони вирушають на іншу сторону півкулі до солоної пустелі озера Бонневіль у штаті Юта, США. І ця подорож, і взагалі цей рекорд стає неабияким тестом для їхньої дружби. І там, на тому кінці Землі, кожен із них розуміє, навіщо він тут».

Очікування від IDFA

«На IDFA у мене багато планів. Мені потрібно знайти копродукцію для постпродакшну, сейлз-агента, фестивальні прем’єри можливі так само, і передпродаж теж було дуже добре. Якщо ми не знайдемо копродукцію, то передпродаж нам не завадить».

«Фрагменти льоду» / Марія Стоянова, режисерка, Максим Наконечний, продюсер

Кадр з «Фрагменти льоду»

Запланована дата виходу: 2021 рік

Про проєкт

«Фрагменти льоду» — це монтажний фільм. Основу його складає віднайдений матеріал: відео з VHS-касет мого батька, знятих у часи Перебудови за кордоном і вдома. Ці відеозаписи покликані представити антропологію неофіційного погляду радянського спортсмена на «капіталістичний рай». Водночас їх домашня частина не тільки задає побутовий фон для такого погляду, але й додає особисту суб’єктивну лінію дитини, яка пізніше вже дорослою хоче зрозуміти минуле. Мій підхід до відеоматеріалів близький до ідей мікроісторії, відповідно до якого сімейні архіви пересічних людей можуть давати відчуття атмосфери та соціальної динаміки краще за «великі наративи».

Фільм розповідає про перехідний період у суспільстві й у житті моєї родини. Важливою є паралельність у розвитку двох ліній: «великого світу», який розкривається через подорожі за кордон і спогади батька, і «маленького світу», який задається через домашні відео та мої спроби згадати. Різниця наших із батьком досвідів принципова. Разом із тим, це також і діалог поколінь, нерозривно пов’язаних одне з одним. Зникло поняття «дефіцит», з’явилась можливість їздити і бачити, та все ж ми не починаємо як tabula rasa, а зберігаємо особисту та соціальну пам’ять. Осмислити цей зв’язок і цю пам’ять покликаний мій фільм».

Очікування від IDFA

«У 2021 році, коли ми плануємо випустити фільм, буде якраз 30 років із моменту розпаду Радянського Союзу. Це такий вік зрілості, коли потрібно відрефлексувати досвід, через який ми пройшли. З іншого боку, це буде наша selling point, промо-платформа. Тому що матеріал захоплює зростання Маші та народження нової країни.

Ми зараз знаходимося на найбільш ранньому етапі розробки проєкту, девелопмент. Ми подавалися на Держкіно, але, мабуть, експерти не оцінили унікальність цього архіву та Машиного режисерського бачення. Що ж, будемо пробувати ще раз. Ми були в Лейпцизі й отримали від декількох європейських телеканалів підтвердження у зацікавленості цим проєктом, що ще раз підтверджує його актуальність.

На IDFA для «Фрагментів льоду» ми продовжимо шукати ще людей для копродукції, щоб скласти до кінця цю копродукційну модель, хто що зможе привнести. Ще плануємо спробувати домовитися з телеканалами, які можуть бути зацікавлені у східноєвропейському посткомуністичному контексті».

«Крихка пам’ять» / Марія Пономарьова, продюсерка

Фото Леоніда Бурлаки

Запланована дата виходу: осінь 2020

Про проєкт

«Крихка пам‘ять» — це історія про взаємини кінооператора Леоніда Бурлаки, який працював на Одеській кіностудії з середини 60-х, та його онука Ігоря Іванька, який також є оператором. Декілька років тому Ігор знайшов закинуту та пошкоджену частину дідового фотоархіву. Проте в той же рік Леоніду діагностували хворобу Альцгеймера. Історія «Крихкої пам‘яті» побудована навколо Ігоревої спроби реконструкції пам‘яті, в той самий час, коли його дід швидко її втрачає.

Проєкт отримав Docs Barcelona Prize під час East Doc Forum 2019, а також став переможцем пітчингу Film Industry ОМКФ 2018 та призером від програми «Сьогодні» телеканалу Україна в секції Work-in-Progress Film Industry ОМКФ 2019.

Продакшн проєкту проходить за підтримки УКФ, а свою зацікавленість на етапі розвитку також висловили дистриб'ютори 86Prokat та нідерландський телеканал AVROTROS».

Очікування від IDFA

«Наш проєкт буде представлений режисером Ігорем Іваньком, і я, як креативна продюсерка, також приєднаюся до презентації. Для Ігоря це буде перша IDFA, для мене п’ята чи вже навіть шоста через те, що я навчалася в Амстердамі. Я очікую, звісно, нових контактів і більшого резонансу для фільму, тому що нашу презентацію побачать багато міжнародних спеціалістів.

Ще ми очікуємо фідбек: на IDFA приїжджають дуже багато людей із різних куточків світу, з Африки, Південної Америки, Океанії, Австралії, і нам цікаво, чи відбудеться резонанс із культурами країн, які далекі від пострадянського контексту. Та, звісно, нам цікаво поговорити з кінознавцями, режисерами та продюсерами, які так само роблять проєкти про пам’ять і які працюють з архівами. Особливо оскільки IDFA вперше цього року відкрила конкурс для документальних фільмів, які саме працюють з архівами».