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Литературную премию Джозефа Конрада – 2019 получил Артем Чех

Премию вручает Польский институт каждые два года.

Литературную премию Джозефа Конрада – 2019 получил Артем Чех
Артем Чех
Фото: Facebook / Meridian Poltava

Литературную премию имени Джозефа Конрада-Коженевского в 2019 году получил Артем Чех.

Об этом сообщает Читомо.

Артем Чех – украинский писатель и журналист. Лауреат Литературной премии Гоголя, автор девяти книг – проза и нон-фикшн. В 2019 году вышла его новая книга – "Район Д".

Лауреат премии получает диплом и награду в размере 3 тыс евро от Польского института в Киеве и полугодовую стажировку в Польше в рамках стипендиальной программы Gaude Polonia.  Премию имени Джозефа Конрада основали в 2007 году, она вручается каждые два года.  В этом году в финал премии попали Катерина Бабкина, Ирина Цилык и Артем Чех. Премию присуждают украинскому писатели в возрасте до 40 лет за произведения в прозе.

В 2017 году лауреаткой премии стала Катерина Калитко, в 2015 – София Андрухович, в 2013 – Таня Малярчук.

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