Умер фотограф британских рок-звезд Терри О'Нилл

Английский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря снимкам знаменитостей, умер в Лондоне на 82-м году жизни.

Об этом говорится на сайте Iconic Images.

It is with a heavy heart that Iconic Images announces the passing of Terry O’Neill, CBE.



Full details : https://t.co/IKNdSC639G



Photo by Misan Harriman. pic.twitter.com/oRXKy4PJMB — Terry O'Neill CBE (@Terry_ONeill) November 17, 2019

Карьера легендарного фотографа Терри О'Нила началась случайно. Он родился в Лондоне в 1938 году. Будучи начинающим джазовым барабанщиком, он искал возможность побывать в Америке, где собирался стать музыкантом, и попробовал устроиться стюардом в авиакомпанию BOAC, ныне известную как British Airways. Однако вакансий не оказалось, и ему предложили должность фотографа, на которую он и согласился.

Позже он стал одним из первых фотографов The Beatles (их он впервые сфотографировал в 1963 году во внутреннем дворике студии "Эбби Роуд").

Также снимал Элтона Джона, Rolling Stones, звезд Голливуда, членов британской королевской семьи и известных политиков.

В 2011 году О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов, а в 2019 году получил титул командора ордена Британской империи.