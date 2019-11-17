Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
ГлавнаяКультура

Умер фотограф британских рок-звезд Терри О'Нилл

Английский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря снимкам знаменитостей, умер в Лондоне на 82-м году жизни.

Об этом говорится на сайте Iconic Images.

Карьера легендарного фотографа Терри О'Нила началась случайно. Он родился в Лондоне в 1938 году. Будучи начинающим джазовым барабанщиком, он искал возможность побывать в Америке, где собирался стать музыкантом, и попробовал устроиться стюардом в авиакомпанию BOAC, ныне известную как British Airways. Однако вакансий не оказалось, и ему предложили должность фотографа, на которую он и согласился.

Позже он стал одним из первых фотографов The Beatles (их он впервые сфотографировал в 1963 году во внутреннем дворике студии "Эбби Роуд").

Также снимал Элтона Джона, Rolling Stones, звезд Голливуда, членов британской королевской семьи и известных политиков.

В 2011 году О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов, а в 2019 году получил титул командора ордена Британской империи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также