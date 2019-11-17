Умер фотограф британских рок-звезд Терри О'Нилл

Английский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря снимкам знаменитостей, умер в Лондоне на 82-м году жизни.
Об этом говорится на сайте Iconic Images.
It is with a heavy heart that Iconic Images announces the passing of Terry O’Neill, CBE.— Terry O'Neill CBE (@Terry_ONeill) November 17, 2019
Full details : https://t.co/IKNdSC639G
Photo by Misan Harriman. pic.twitter.com/oRXKy4PJMB
Карьера легендарного фотографа Терри О'Нила началась случайно. Он родился в Лондоне в 1938 году. Будучи начинающим джазовым барабанщиком, он искал возможность побывать в Америке, где собирался стать музыкантом, и попробовал устроиться стюардом в авиакомпанию BOAC, ныне известную как British Airways. Однако вакансий не оказалось, и ему предложили должность фотографа, на которую он и согласился.
Позже он стал одним из первых фотографов The Beatles (их он впервые сфотографировал в 1963 году во внутреннем дворике студии "Эбби Роуд").
Также снимал Элтона Джона, Rolling Stones, звезд Голливуда, членов британской королевской семьи и известных политиков.
В 2011 году О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов, а в 2019 году получил титул командора ордена Британской империи.