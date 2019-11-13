Будинок ХІХ століття на вулиці Лабораторній знесений. Винних не буде

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Спонсор цієї події «Скайпроджект», кінцевим бенефіціаром якого є тесть ексглави ДФС Романа Насірова. Скасував наказ Мінкульту суддя ОАСК Володимир Келеберда.

Деталі справи.

● 09.01.2019

В кінці 2018 року Скайпроджект (забудовник) звернувся до ОАСК з позовом до Мінультури про скасування наказу Мінкультури від 15.09.2010. (читайте знесення).

Головний аргумент, що у 2010 році не був зібраний весь пакет документів для включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, і звісно Скайпроджект письмово не повідомили, що дана будівля має статус культурної спадщини. На хвилиночку, наказ від 15.09.2010, а опубліковано на сайті міністерства 05.02.2013.

Суддя визначив проводити розгляд у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, з огляду на НЕЗНАЧНУ складність.

З огляду на це, а може просто проігнорували, що теж цілком ймовірно, представниками Мінкульту не було надано будь-яких документів і власне він не з'явився. Суддя вирішив послуговуватися наявними доказами і визначив, що не доведено наявності критерію автентичності будівлі.

А отже визнати протиправним та скасувати наказ (знести).

● 31.07.2019

Далі Шостий апеляційний. Мінкультом надані документи, яким надана ПОВНА, ВСЕБІЧНА та ОБ'ЄКТИВНА оцінка.

Будинок був внесений до Реєстру без належної облікової документації. Це "порушує" самостійно запроваджені державою процедури, і тому порушує права «Скайпроджект» на право власності цим майном.

Тому об'єкт перестає бути культурною спадщиною, бо порушений порядок внесення до Реєстру. Наказ у відповідній частині скасовується. Рішення ОАСК без змін.

А це вже апеляція, тому постанова набирає законної сили з дати її прийняття, а це 31.07.2019. А Мінкульт не подав клопотання про зупинення дії постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

● 02.10.2019

Верховний суд відкрив касаційне провадження. Визначив, що правовідносини становлять суспільний інтерес, що не можна відносити цю справу до категорії незначної складності бо тут є суспільний інтерес і це важливо.

● 11.11.2019

Будинок знесений.

Хто дозволив невідомо.

На сайті ДАБІ немає запису щодо декларації про початок виконання будівельних робіт. Крім того необхідно отримати контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. За видачу документа відповідає Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища. Варто перевіряти.

Як підсумок.

Суд свідомо виніс рішення, яким знищив будинок. Юридичний відділ Мінкульту, як на мене, імітував роботу. 10 років тому не була дотримана процедура.

Будівля ХІХ століття втрачена. Відповідальність ніхто не понесе.

А найголовніше, за цією схемою можна будь-яку будівлю щодо якої порушено порядок внесення до реєстру, знести. І ми не знаємо, що буде наступним.