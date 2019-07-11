Судова реформа 2.0 Частина 2. Конституційний суд України

Почнемо з суті проблеми.
В Україні, як відомо, Конституційний Суд формується за участю усіх гілок влади: Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України, що забезпечує його незалежність та об’єктивність. Чудово звучить, а ще краще могло б виглядати. Проте реальність інша.
Саме тому деталізація описаної вище процедури повинна бути насичена запобіжниками, які можуть наблизити нас до дійсно незалежного Конституційного суду.
"Від зміни Конституції нічого не поміняється, треба ще її виконувати. Якраз з цим в Україні найбільша проблема"
Як відбувається призначення зараз?
Квота Президента:
Взяти участь у конкурсі може кожен, хто відповідає вимогам.
Оцінює відповідність кандидатур вимогам:
- конкурсна комісія, яку створює президент та відбирає кандидатури;
- Президент призначає особу на посаду судді Конституційного Суду з переліку наданого комісією;
Квота ВРУ:
Взяти участь у конкурсі може тільки кандидат, поданий депутатською фракцією, депутатською групою, групою позафракційних народних депутатів.
Оцінює відповідність кандидатур вимогам закону:
- комітет ВРУ розглядає документи/приймає рішення про їх невідповідність вимогам, далі проводиться спецперевірка та співбесіда. Подає до ВРУ список кандидатів з рекомендаціями та усім пакетом документів.
- далі депутати відкритим рейтинговим голосуванням здійснюють відбір на посади судді Конституційного Суду України. Той хто набрав більше за інших перемагає.
Квота з’їзду суддів України:
Взяти участь у конкурсі може кожен, хто відповідає вимогам.
Оцінює відповідність кандидатур вимогам закону:
- Рада суддів України складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду / З’їзду та включає до бюлетеня для таємного голосування;
- За результатами таємного голосування, перемагає той, хто отримав більшість голосів делегатів З’їзду.
Червоним виділено те, що варто змінити чи вдосконалити.
Перше.
Почнемо з процедури відбору по квоті ВРУ, яка має значні ризики, а саме стаття Регламенту, яка дає прямий вплив депутатських фракцій на формування КС і унеможливлює самостійно подавати свої кандидатури іншим суддям. Тут варто запровадити аналогічний механізм до того як це відбувається з кандидатами за квотою президента, де подати може кожен, хто відповідає вимогам, що нівелює можливість політичних маніпуляцій.
Друге.
Наступним повинно стати вдосконалення основи основ суддівського самоврядування, а саме дати можливість всім суддям брати участь у голосування за кандидатів до ВРП, ВККС, КСУ за суддівською квотою. Це повинно бути шляхом таємного електроннного голосування, аналогічного до того який наразі існує в Естонії
Саме це рішення дасть змогу зробити дійсно інноваційний крок у суддівському самоврядуванні і водночас вирішить проблему, коли, ще до З’їзду відомо хто буде обраний.
Третє.
Стосується відбору за квотами всіх трьох суб'єктів призначення, а саме оцінка відповідність кандидатур вимогам закону, яку необхідно перетворити з формальної перевірки поданих документів на ефективний конкурс, мінімально це тестування знань та особистих морально-психологічних якостей.
Четверте.
Необхідно розмежувати орган, який проводить конкурс і того хто призначає суддів КСУ.
У випадку Верховної ради та З'їзду суддів це повинні стати, аналогічні з президентськими, конкурсні комісії. З'їзду суддів може допомогти оновлена ВККС.
Цей короткий перелік удоскональ у відборі буде достатнім для підвищення незалежності Конституційного суду, і водночас кроком в осучасненні суддівського самоврядування.
*перелік не є вичерпним, коментуйте, пропонуйте, доповнюйте.