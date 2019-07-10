Курс безопасности для родителей: киберпространство

Компьютерная зависимость, финансовое мошенничество, торговля наркотиками, буллинг, порнография… Этим и многим другим он-лайн рискам подвержены едва ли не все семьи. В каждой третей семье родители рискуют критически – вообще не контролируя время, которое их дети проводят с гаджетами, и не задумывались о целесообразности такого контроля. 59% родителей не отслеживают действий детей в Интернет (в частности, в социальных сетях), и не знают, на какие группы они подписаны. Статистика озвучена специалистом Лаборатории Касперского на Cyber Security Forum-2019, и я не сомневаюсь в достоверности этих данных.

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Пару лет назад, к слову, на программные продукты Лаборатории обратили внимание в Министерстве внутренней безопасности США. Во многих авторитетных СМИ появились публикации, где сам Евгений Касперский отрицал любую связь с любым правительством, объясняя, что не собирается оказывать помощь в осуществлении кибершпионажа. Вполне очевидно, таким образом, что проблема обеспечения безопасности в киберпространстве – нешуточная, недетская. Ее решение требует взрослого осознанного подхода.

Лично мое мнение: есть только один эффективный метод защиты ребенка от киберугроз – родительский контроль. Причем речь идет не только о программном обеспечении (хотя и об этом «родительском контроле» также), и я говорю именно о контроле, а не о тотальном запрете, который может не только не помочь, но и навредить. Задача родителя – понять или, правильнее, понимать (ведь обеспечение безопасности – это непрерывный процесс, а не результат), сколько времени проводит ребенок в Интернете, с кем и о чем он общается, какие сайты, с какой периодичностью посещает. Только с таким пониманием, следует приступать к рассудительной корректировке ситуации и влиянии на нее. В ряде случаев контроль оказывается даже полезнее, чем нотации и другие далеко не всегда эффективные меры воздействия.

Фактически контроль активности в Интернете при помощи программ – это тот минимум, которым, с одной стороны, не следует пренебрегать: существует множество платных и бесплатных утилит, позволяющих лимитировать время пребывания в сети, фильтровать и блокировать контент, удаленно контролировать действия на компьютерах, гаджетах и многое другое. С другой стороны – наивно рассчитывать, что установка программы может автоматически обезопасить ребенка. Дети запросто обойдут любой виртуальный контроль и реальные родительские запреты, будучи в гостях, на улице или даже в школе.

Эффективность программных методов профилактики киберугроз снижается по мере того, как взрослеют дети. Современные подростки обычно ориентируются в тематиках «софта» и «железа» намного лучше, чем родители. Взрослые IT-специалисты – это исключения, которое, скорее, подтверждают данное правило. Чтобы контролировать действия ребенка в возрасте 14-ти лет – нужно быть очень продвинутым пользователем или же обратиться за помощью к проверенным экспертам. Сложность данной ситуации еще и в том, что даже в подростковом возрасте ребенок еще не может идентифицировать многие киберугрозы как реальную опасность.

Путь решения проблемы – воспитание у детей информационной культуры, в том числе, и личным примером. Начать можно со своих страниц в соцсетях. Если Вы «запостили селфи», например, с курорта, не отключив функции геолокации, и собрали множество «лайков» – радоваться нечему. Вам могли «лайкнуть» потенциальные злоумышленники за «наводку». Идентификация человека по фото, уточнение адреса – все это не составляет для преступников особого труда. В том числе и поэтому категорически недопустимы фотографии несовершеннолетних на «аватарках» (не говоря уже о публикации фамилии и имени, видеочатах и т. д.). Рискованно и размещение в сети семейных архивов, дискуссии с анонимными собеседниками, в общем – раскрытие и распространение о себе и своих близких любой информации.

Открытым миру детям и ищущим признания подросткам особенно важно объяснить, что, сидя в четырех стенах и разгуливая по виртуальному пространству, нельзя чувствовать себя защищенным. Отсюда проистекает важный вывод – нежелательно делать в интернете то, чего мы не стали бы осуществлять в реальном мире. Мы учим детей избегать общения с незнакомыми и даже знакомыми людьми на улице – ровно тот же принцип (даже в большей мере) действует в виртуальном пространстве. Особо дерзкие киберпреступники могут шантажировать – дети должны быть научены безбоязненно и безотлагательно сообщать об этом родителям. Исследования, проведенные специалистами безопасности ряда государств, показывают, что только один из четырех детей, столкнувшись с угрозой в виртуальном пространстве и осознавая ее реальность, сообщает об онлайн-активности родителям, преодолевая страх наказания.

Если ребенок общается в социальных сетях, а родители не знают, с кем и на какие темы, – это реальная, а не виртуальная угроза. «Синими китами» были напуганы многие родители, но не все пришли к выводу, что нужно наладить виртуальное общение со своими детьми, еще меньше родителей этому выводу следуют. Анонимная регистрация в группе общения ребенка – возможная форма контроля, но не панацея. Наиболее уязвимы дети – в пространстве он-лайн игр, поэтому родителям, заботящимся о безопасности ребенка, целесообразно иногда впадать в детство.

В ряде случаев целью киберпреступников являются не дети, а родители. Соответственно, следует позаботиться о том, чтобы на компьютере, на котором играется или трудится ребенок, не было персональных данных, сканов документов, банковских реквизитов и т. д. Существует множество способов виртуального мошенничества, позволяющего выуживать данные у пользователей Интернет, в том числе, у детей (например, логины, пароли почты, учетные записи и т. д.) с целью последующих финансовых махинаций. Не особо вдаваясь в подробности, будем знать, что способы эти – фишинг. К таковому, например, относится создание фиктивных доменов, сайтов финансовых учреждений и соцсетей (на первый взгляд, неотличимых от оригиналов), SMS-рассылки и прочие.

Также дети должны быть научены не давать свои гаджеты посторонним. А родителям, к слову, следует позаботиться о том, чтобы сами дети не могли свободно распоряжаться родительскими гаджетами и, тем более, платежными картами.

Крайне острой является проблема виртуального подросткового буллинга – в реальности от нее могут пострадать как жертвы, так и агрессоры. Мы должны научить своих детей не вовлекаться в буллинг и сообщать о нем, не зависимо от того, касаются такие ситуации их самих или нет. Подросткам нужно «открыть Америку» – из Интернета нельзя ничего удалить безвозвратно. Все, что попало в сеть или даже в чужой гаджет, остается там навсегда. Единственная возможность избежать утечки данных – не распространять их.