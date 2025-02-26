План Маршалла для харківських лісгоспів

Як і коли будемо це відновлювати? Значну підтримку за останні роки, звісно, надали партнери України, є чудові приклади відновлених шкіл та лікарень, але жодна благодійна допомога не відновить повноцінного життя у містах, понівечених бойовими діями.

Коли відвідуєш прифронтові деокуповані регіони, завжди відчуваєш біль від побаченого. Зруйновані та понівечені міста і села, випалені ліси, повалені вибухами дерева.

Це можливо зробити лише системною роботою великих українських підприємств та українським бізнесом.

Приклад тому Харківщина. На деокупованій частині області знаходиться три державних лісгоспи – Ізюмській, Вовчанський та Куп’янский.

Ситуація в господарствах катастрофічна. Викрадена, знищена або дуже стара радянська техніка, розбиті контори. Майже 140 тис. га заміновно. Підприємства спробували працювати самі, але наразі лише по Ізюмському лісгсопу маємо понад 130 кримінальних справ. 57 млн боргів по зарплатах, податках, виконавчим провадження. Рахунки заблоковані, місцеві лісівники не можуть не висаджувати ліс, ані боротись з пожежами. Люди, які готові працювати, лишаються, але значна частина працівників - ВПО, які при середній зарплаті 9 тис. грн ще і винаймають житло.

Тут не врятує жодна допомога – навіть міжнародна. Потрібно брати під контроль та системно витягувати регіон з прірви. Бо не буде ані дров, ані деревини для відбудови домівок. Місцеві переробники вже зупинили роботу, не має сировини.

З березня всі три лісгоспи починають працювати в структурі ДП «Ліси України» в складі Ізюмського надлісництва.

Формуємо інвестиційну програму. Наш лісівничий план Маршалла.

Щоб не втрачати час вже готуємо до термінової передачі з інших регіонів засоби зв’язку, транспорт, оргтехніку, інструмент для гасіння пожеж. За рахунок фінансової допомоги від компанії маємо погасити борги, привести рівень зарплат на рівень з харківськими лісовими господарствами ДП «Ліси України», де вони понад у двічі вище.

Я чудово усвідомлюю, що Ізюмське надліснинцтво ще багато років буде залишатись дотаційним, бо величезні лісові масиви потребують постійного захисту та охорони, у той час як проводити там заготівлю заважає замінування.

На початку цього року «Ліси України» збільшили середню зарплату по компанії. В першу чергу, це торкнулося низової виробничої ланки. Могли б і ще більше ресурсів направити на соціальні виплати, але чи чесно це було б по відношенню до харківських лісівників? Чи винні вони у тому, що ворог накоїв на Харківщині? Тому свідомо прийняли досить непросте рішення – почати інвестувати у відновлення роботи харківських лісгоспів.

Нещодавно в ДП «Ліси України» сформована Наглядова рада, яка складається з потужних та вмотивованих фахівців міжнародного рівня. Ми спільно вже працюємо над тим, щоб знайти варіанти залучення зовнішніх інвестицій у лісове господарства. Але, покладаючи великі надії на партнерів, які готові допомогти оптимізувати процеси та залучати інвесторів, не варто гаяти час.

Останні політичні події яскраво демонструють, що треба зняти рожеві окуляри та зрозуміти, що ніхто окрім нас, українців, свою землю не відновить. Все лише в наших руках.