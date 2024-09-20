Лише у Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 гектара.

За добу через постійні обстріли росіян в Сумській області знищено 50 гектарів лісу, повідомляє Північний лісовий офіс.

Лише протягом останньої доби в лісах Сумської області виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 гектарів. Причиною стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі. Через суху погоду та вітер полум'я поширюється з шаленою швидкістю.

"Лісівники роблять усе можливе, щоб стримати вогонь, однак через небезпеку та заміновані території вони можуть працювати лише в доступних зонах", — ідеться у повідомленні.

За останніми даними, у Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 гектара. На території філії були виявлені бляшанки з запальною сумішшю, які ворог скидає за допомогою дронів. Саме це могло стати головною причиною численних загорянь.

Пожежі були оперативно ліквідовані.

У Сумській філії зафіксовано дві пожежі, на даний момент площа складає мінімум 5 гектарів (інформація уточнюється). Одну пожежу ліквідували, іншу намагаються загасити з 19:00 19 вересня.