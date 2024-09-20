«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Сумщині через постійні російські обстріли за добу згоріло 50 га лісу

Лише у Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 гектара. 

На Сумщині через постійні російські обстріли за добу згоріло 50 га лісу
Фото: скріншот

За добу через постійні обстріли росіян в Сумській області знищено 50 гектарів лісу, повідомляє Північний лісовий офіс.

Лише протягом останньої доби в лісах Сумської області виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 гектарів. Причиною стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі. Через суху погоду та вітер полум'я поширюється з шаленою швидкістю.

"Лісівники роблять усе можливе, щоб стримати вогонь, однак через небезпеку та заміновані території вони можуть працювати лише в доступних зонах", — ідеться у повідомленні.

За останніми даними, у Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 гектара. На території філії були виявлені бляшанки з запальною сумішшю, які ворог скидає за допомогою дронів. Саме це могло стати головною причиною численних загорянь.

Пожежі були оперативно ліквідовані.

У Сумській філії зафіксовано дві пожежі, на даний момент площа складає мінімум 5 гектарів (інформація уточнюється). Одну пожежу ліквідували, іншу намагаються загасити з 19:00 19 вересня.

  • На Харківщині рятувальники гасять велику лісову пожежу на території одного з лісових господарств. Вогонь охопив близько 1 170 гектарів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies