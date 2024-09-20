У чотирьох районах Київської області зафіксували пожежі торф’яників, трав’яного настилу та лісової підстилки

У чотирьох районах Києва – Вишгородському, Броварському, Обухівському та Бориспільському – зафіксовані пожежі торф’яників, трав’яного настилу та лісової підстилки. У зв'язку з цим в області перевищена допустима концентрація хімічних та біологічних речовин.
Радіаційний фон на території області перебуває в межах норми. Моніторинг стану повітря триває, повідомили в Telegram Київської ОВА.
"Задимлення також пояснюється сезонними перепадами температури. Тепле повітря і вологість призводять до туману і продукти горіння майже не розсіюються", – додали в адміністрації.
Мешканцям області рекомендували обмежити перебування на вулиці, закрити вікна у приміщеннях та не проводити провітрювання, пити багато води.
У Міндовкіллі порадили не виходити на вулиці, не провітрювати приміщення та збільшити споживання води до двох літрів на день. Слідкувати за станом повітря можна на сайті "Екозагроза".
- Київ сьогодні очолив рейтинг міст з найгіршою якістю повітря в світі, та потім опустився на другу сходинку. Концентрація шкідливих речовин перевищена у понад десять разів.