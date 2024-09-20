Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Водночас зі складу Ставки виведено ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба ;

У персональному складі Ставки затверджено позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна ;

Глава держави підписав відповідний указ від 19 вересня 2024 року.

Зокрема, до нового складу Ставки увійшли нещодавно призначені міністри.

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