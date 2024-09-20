Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський частково змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.
Глава держави підписав відповідний указ від 19 вересня 2024 року.
У персональному складі Ставки затверджено позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна;
До персонального складу Ставки уведені:
віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба;
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
Водночас зі складу Ставки виведено ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.