Головне за ніч та ранок п’ятниці, 20 вересня: бої на Курахівському напрямку, 226 боєзіткнень, Урсула фон дер Ляєн в Києві

Нічна повітряна атака, 226 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

До Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Мій 8-й візит до Києва", - написала вона в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що її візит пов'язаний з продовженням обстрілів енергетичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону.

"Скоро почнеться опалювальний сезон, і Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях. Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, вступу та прогресу в кредитуванні G7", – написала вона.

Уночі Сили протиповітряної оборони збили 61 російський ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету.

Окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ).

Дев’ять ворожих безпілотників було локаційно втрачено в кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. Росія завдала 76 авіаударів (115 КАБ), провела понад 4900 обстрілів (192 – з реактивних систем залпового вогню).

На Покровському захисники відбили 41 штурмову дію окупантів у районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродівки, Маринівки. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи. Найвища концентрація атак ворога була поблизу Новогродівки і Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 напади біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки і Катеринівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1340 російських окупантів, 20 танків, 39 бойових бронемашин, 35 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 639 480 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

В Одесі демонтують пам'ятник Пушкіну, відповідне розпорядження вже підписано, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Він (пам'ятник Пушкіну, – ред.) також у розпорядженні, підписаному щодо його зносу”, – сказав Кіпер, додавши, що відповідні листи вже відправлені, і зносити пам'ятник буде не ОВА.

Також Кіпер нагадав, що перше, що зробили окупанти в Маріуполі, це була зміна назв вулиць.

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