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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 8 отримали поранення

З лінії фронту евакуйовано 731 людину, у тому числі 103 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 8 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 8 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 19 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 вересня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 11 будинків.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено численні приватні будинки; у Курахівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків; в Острівському пошкоджено 9 будинків. У Добропіллі Криворізької громади обстріляне підприємство; у Білицькому пошкоджені 5 адмінбудівель, 13 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Рівному Мирноградської громади поранено 2 людини. У Покровську пошкоджено 2 підприємства; також у громаді пошкоджено крамницю і будинок у селі Перше Травня.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 людина поранена і 1 будинок зруйновано; у Торському зруйновано будинок. У Краматорську пошкоджено 5 багатоповерхівок і соціальний об'єкт. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 лінії електропередач і 2 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську зруйновано школу, пошкоджено 7 приватних будинків; у Серебрянці поранено людину і пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 33 приватні будинки, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 731 людину, у тому числі 103 дитини.

Зазначимо, вночі Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету. Протиповітряна оборона працювала в 13 областях.

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