Росіяни здійснили понад два десятки атак на Нікопольщину

Понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області за день 19 вересня здійснили російські окупаційні війська.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог скерував свою зброю на райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади”, - написав Лисак.

Він уточнив, що Нікопольщину атакували артилерією та дронами.

Внаслідок обстрілів була понівечена інфраструктура, потрощені шість приватних осель і чотири господарські споруди, зачепило й лінію електропередач.

Крім того, спалахнув дах гаража, вогнем знищена легкова автівка.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.