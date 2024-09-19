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Росіяни завдали удару по будинку для літніх людей у ​​Сумах, є загиблий та поранені

У пансіонаті проживала 221 людина. Нині проводиться евакуація.

Росіяни завдали удару по будинку для літніх людей у ​​Сумах, є загиблий та поранені
Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах
Фото: Суспільне

Сьогодні росіяни обстріляли місто Суми керованими авіабомбами. Наразі відомо про влучанні в Сумський геріатричний пансіонат.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на головуСумської ОВА Володимира Артюха.

У пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Нині проводиться евакуація.

"Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили", - сказав Артюх.

Як розповіли працівники закладу Суспільному, на 5 поверсі перебували 24 людини. Основний удар припав якраз на верхні поверхи закладу.

Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах
Фото: Суспільне
Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах

У Мністерстві внутрішніх справ пізніше повідомили, що загинула 1 людина, 12 дістали поранення 

З будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає.

Частково зруйнований технічний та 5-й поверхи будівлі.

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