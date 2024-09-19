Сьогодні росіяни обстріляли місто Суми керованими авіабомбами. Наразі відомо про влучанні в Сумський геріатричний пансіонат.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на головуСумської ОВА Володимира Артюха.
У пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Нині проводиться евакуація.
"Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили", - сказав Артюх.
Як розповіли працівники закладу Суспільному, на 5 поверсі перебували 24 людини. Основний удар припав якраз на верхні поверхи закладу.
У Мністерстві внутрішніх справ пізніше повідомили, що загинула 1 людина, 12 дістали поранення
З будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає.
Частково зруйнований технічний та 5-й поверхи будівлі.