У пансіонаті проживала 221 людина. Нині проводиться евакуація.

Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах

Сьогодні росіяни обстріляли місто Суми керованими авіабомбами. Наразі відомо про влучанні в Сумський геріатричний пансіонат.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на головуСумської ОВА Володимира Артюха.

У пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Нині проводиться евакуація.

"Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили", - сказав Артюх.

Як розповіли працівники закладу Суспільному, на 5 поверсі перебували 24 людини. Основний удар припав якраз на верхні поверхи закладу.

Фото: Суспільне Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах

У Мністерстві внутрішніх справ пізніше повідомили, що загинула 1 людина, 12 дістали поранення

З будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає.

Частково зруйнований технічний та 5-й поверхи будівлі.