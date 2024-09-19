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США застосували санкції до банків і компаній, пов'язаних із Росією і КНДР

Вони були залучені до схеми фінансової співпраці між обома державами.

США застосували санкції до банків і компаній, пов'язаних із Росією і КНДР

США застосували санкції до деяких банків і компаній, пов'язаних із Росією і КНДР.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

У переліку - MRB Bank із Південної Осетії, TSMRBank і його віцепрезидент Дмитро Нікулін, "Банк "Російська фінансова корпорація", Timer Bank і компанія Stroytreyd - загалом п'ять юридичних і одна фізична особа.

Фігуранти сприяли і підтримували зусилля для створення незаконних платіжних механізмів між Росією та КНДР. Вони допомагали обом державам ухилятися від санкцій.

Незаконні фінансові схеми організували дві північнокорейські державні організації - Foreign Trade Bank (FTB) та Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).

Наприклад, FTB - головний валютний банк КНДР, який перебуває під санкціями США. FTB є основним банком обміну іноземної валюти Північної Кореї і має життєво важливе значення для незаконних фінансових мереж, які КНДР використовує для фінансування своїх програм зброї масового знищення і балістичних ракет.

У схемі російського центробанку MRB Bank у Південній Осетії діяв як довірена особа TSMRBank для встановлення таємних банківських відносин з FTB. 

Нікулін сприяв переказу готівки з FTB через TSMRBank до MRB. Для цього він організував відкриття кореспондентських рахунків для FTB та KKBC у MRB та координував дії з представниками Північної Кореї, щоб забезпечити доставку мільйонів доларів та рублів банкнотами на рахунки FTB та KKBC у MRB. 

У межах окремої схеми наприкінці 2023 року "Банк «Російська фінансова корпорація" (RFC) працював із FTB над створенням московської компанії Stroytreyd для отримання заморожених коштів КНДР, які зберігаються в неіснуючих російських банках. 

Timer Bank переказав мільйони доларів у Stroytreyd, які призначалися для FTB.

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