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Французькі сили безпеки застрелили під час операції у Новій Каледонії двох людей

Кількість загиблих під час місяців заворушень на території Франції в Тихому океані зросла до 13 осіб.

Французькі сили безпеки застрелили під час операції у Новій Каледонії двох людей
Фото: EPA/UPG

Сили безпеки в Новій Каледонії вбили двох чоловіків під час нічної операції, пише France24 з посиланням на прокуратуру.

Таким чином кількість загиблих під час місяців заворушень на території Франції в Тихому океані зросла до 13 осіб.

Прокурор Ів Дюпа заявив, що силовики зі спостережної місії зробили два постріли після того, як їм “прямо погрожувала група озброєних осіб”.

Поліція розшукувала близько десятка осіб, підозрюваних у причетності до нападів на силовиків.

Фото: Скріншот

  • У середині травня в Новій Каледонії спалахнули заворушення через виборчу реформу у регіоні. Париж дозволив тисячам мешканцям Франції, які проживали на території Нової Каледонії протягом десяти років, голосувати. 
  • Деякі демонстранти забарикадували дороги, спалили або грабували автомобілі, підприємства та громадські будівлі. 
  • Унаслідок заворушень загинули дев'ять людей, зокрема двоє поліцейських.
  • Корінні жителі канакі побоювалися, що нововведення ще більше послабить їхню позицію і ускладнить проведення будь-якого майбутнього референдуму про незалежність. Зі свого боку Єлисейський палац заявляв, що реформа необхідна для покращення демократії. 
  • Париж призупинив виборчу реформу на територію у червні. Після цього поліція Нової Каледонії заарештувала лідера прихильників незалежності Крістіана Тейна та ще десятьох людей за звинуваченням в участі у протестах.
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