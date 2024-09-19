Французькі сили безпеки застрелили під час операції у Новій Каледонії двох людей

Кількість загиблих під час місяців заворушень на території Франції в Тихому океані зросла до 13 осіб.

Сили безпеки в Новій Каледонії вбили двох чоловіків під час нічної операції, пише France24 з посиланням на прокуратуру.

Таким чином кількість загиблих під час місяців заворушень на території Франції в Тихому океані зросла до 13 осіб.

Прокурор Ів Дюпа заявив, що силовики зі спостережної місії зробили два постріли після того, як їм “прямо погрожувала група озброєних осіб”.

Поліція розшукувала близько десятка осіб, підозрюваних у причетності до нападів на силовиків.

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