Франція призупинила виборчу реформу у Новій Каледонії

“Конституційний проект щодо виборів в Новій Каледонії призупинено”, ‒ сказав Макрон журналістам.

У травні реформа спровокувала заворушення на тихоокеанських островах.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Reuters .

У травні реформа спровокувала заворушення на тихоокеанських островах.

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