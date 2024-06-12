Франція призупинила виборчу реформу у Новій Каледонії

Франція призупинила заплановану виборчу реформу на своїй заморській території Нова Каледонія.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Reuters.
У травні реформа спровокувала заворушення на тихоокеанських островах.
“Конституційний проект щодо виборів в Новій Каледонії призупинено”, ‒ сказав Макрон журналістам.
- У травні стало відомо, що Макрон відклав щонайменше на місяць набуття чинності норм, які б дозволили громадянам Франції, що прожили в Новій Каледонії бодай десять років, брати участь у виборах на території.
- Представники корінного народу Канак через цей закон фактично підняли повстання, адже оцінили його як спробу зменшити свій політичний вплив. Внаслідок заворушень загинули шестеро людей.
- Тоді ж президент Франції вирішив особисто відвідати бунтівну територію після того, як через заворушення довелося застосовувати армію.
- Париж навіть втратив контроль над деякими частинами архіпелагу.