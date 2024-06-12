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Франція призупинила виборчу реформу у Новій Каледонії

У травні реформа спровокувала заворушення на тихоокеанських островах.

Франція призупинила виборчу реформу у Новій Каледонії
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Франція призупинила заплановану виборчу реформу на своїй заморській території Нова Каледонія.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Reuters.

У травні реформа спровокувала заворушення на тихоокеанських островах.

“Конституційний проект щодо виборів в Новій Каледонії призупинено”, ‒ сказав Макрон журналістам.

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  • У травні стало відомо, що Макрон відклав щонайменше на місяць набуття чинності норм, які б дозволили громадянам Франції, що прожили в Новій Каледонії бодай десять років, брати участь у виборах на території.
  • Представники корінного народу Канак через цей закон фактично підняли повстання, адже оцінили його як спробу зменшити свій політичний вплив. Внаслідок заворушень загинули шестеро людей. 
  • Тоді ж президент Франції вирішив особисто відвідати бунтівну територію після того, як через заворушення довелося застосовувати армію.
  • Париж навіть втратив контроль над деякими частинами архіпелагу.
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