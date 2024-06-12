У Данії заарештували росіянку за підозрою у шпигунстві

Затримана кілька років отримувала гроші від російського державного фонду.

У Данії заарештували росіянку, яку звинувачують у сприянні роботи іноземної розвідки в скандинавській країні.

Про це пише Bloomberg.

Справа, пов’язана з російським державним фондом, все ще розслідується, йдеться у повідомленні служби безпеки та розвідки.

Заарештована кілька років отримувала гроші від фонду, керівні посади якого обіймали офіцери спецслужб. Наразі жінку допитують.

Служба не надала додаткової інформації про можливий злочин, хоча заявила, що він не був пов’язаний з останніми виборами до Європейського парламенту.