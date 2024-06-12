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У Данії заарештували росіянку за підозрою у шпигунстві

Затримана кілька років отримувала гроші від російського державного фонду.

У Данії заарештували росіянку за підозрою у шпигунстві
Фото: Укрінформ

У Данії заарештували росіянку, яку звинувачують у сприянні роботи іноземної розвідки в скандинавській країні.

Про це пише Bloomberg.

Справа, пов’язана з російським державним фондом, все ще розслідується, йдеться у повідомленні служби безпеки та розвідки. 

Заарештована кілька років отримувала гроші від фонду, керівні посади якого обіймали офіцери спецслужб. Наразі жінку допитують.

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Служба не надала додаткової інформації про можливий злочин, хоча заявила, що він не був пов’язаний з останніми виборами до Європейського парламенту.

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