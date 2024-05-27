У Німеччині ексвійськового засудили за передачу Росії секретної інформації

Чоловік нібито хотів отримати від росіян завчасне попередження про можливу ядерну ескалацію та забезпечити безпеку своєї родини.

Колишнього німецького військового офіцера засудили до трьох років в'язниці за передачу секретної військової інформації Росії.

Про це пише Німецька хвиля.

Федеральна прокуратура заявила, що “він передав інформацію, яку отримав під час своєї професійної діяльності, … російській розвідці”.

54-річний чоловік, якого називають Томас Х., під час відкриття судового процесу у квітні визнав, що висунуті проти нього звинувачення були переважно точними. “Це було неправильно. Я так вважаю”, ‒ сказав він.

Вищий регіональний суд Дюссельдорфа визнав його винним у шпигунстві.

Яку інформацію отримала Росія

Томас Х., який має звання капітана, працював у закупівельному агентстві Бундесверу. Його заарештували в місті Кобленц у серпні після того, як він звернувся до російського генерального консульства в Бонні та російського посольства в Берліні та запропонував їм інформацію.

Прокуратура звинуватила його у тому, що він сфотографував старі навчальні документи про системи боєприпасів і авіаційні технології, а потім скинув матеріал через поштову скриньку російського консульства в Бонні.

Він також звернувся до російського посольства в Берліні та запропонував їм інформацію.

Чоловік пояснив свої дії тим, що переживав про можливе загострення війни в Україні. Він був, зокрема, стурбований тим, що постачання Німеччиною систем важкого озброєння Києва може втягнути її в конфлікт. Йому нібито прийшла в голову “дурна ідея” надати інформацію росіянину, сподіваючись отримати завчасне попередження про можливу ядерну ескалацію та забезпечити безпеку своєї родини”.

“Це найбільше шахрайство, яке я коли-небудь робив у своєму житті”, ‒ сказав підсудний у заключному слові суду.