Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
ГоловнаСвіт

Південна Корея заявила про участь Росії в підготовці запуску супутника-шпигуна КНДР​

Росіяни долучилися до космічної програми КНДР після зустрічі Путіна з Ином у вересні 2023 року.

Південна Корея заявила про участь Росії в підготовці запуску супутника-шпигуна КНДР​
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

Розвідка Південної Кореї повідомила, що російські експерти беруть участь у підготовці пуску КНДР ракети-носія, яка має вивести на орбіту супутника-шпигуна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Про прибуття російських експертів до Північної Кореї повідомив 26 травня високопоставлений співрозмовник агентства "Рьонхап", повʼязаний із обороною Південної Кореї. За його словами, росіяни стали брати участь у космічній програмі КНДР після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином у вересні 2023 року.

За даними агентства, із прибуттям російських фахівців північнокорейським науковцям довелося підвищити стандарти роботи. Стверджується, що КНДР зараз проводить випробування "там, де раніше вже робила б спробу запуску".

Японське агентство "Кіодо Цусін" також повідомляє, що влада Північної Кореї вже попередила Токіо, що планує здійснити пуск ракети між 27 травня і 4 червня.

Офіційні особи зі США, Японії та Південної Кореї під час телефонної розмови домовилися закликати режим Кім Чен Ина скасувати пуск. Будь-який запуск із використанням технології балістичних ракет порушуватиме резолюції ООН.

Як відомо, санкції Ради безпеки ООН забороняють Північній Кореї проводити ракетні випробування. Москву регулярно звинувачують у порушенні режиму санкції проти Пхеньяна після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. РФ це заперечує.

  • 24 травня розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР готується до запуску супутника-шпигуна.
  • У грудні минулого року Пхеньян пообіцяв запустити ще три супутники-шпигуни цього року ‒ через місяць після успішного виведення свого першого супутника Malligyong-1 на орбіту. Тоді Північна Корея заявила, що її новий супутник-шпигун сфотографував Білий дім і Пентагон. Водночас жодних офіційних знімків оприлюднено не було.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies