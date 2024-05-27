Південна Корея заявила про участь Росії в підготовці запуску супутника-шпигуна КНДР​

Росіяни долучилися до космічної програми КНДР після зустрічі Путіна з Ином у вересні 2023 року.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що російські експерти беруть участь у підготовці пуску КНДР ракети-носія, яка має вивести на орбіту супутника-шпигуна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Про прибуття російських експертів до Північної Кореї повідомив 26 травня високопоставлений співрозмовник агентства "Рьонхап", повʼязаний із обороною Південної Кореї. За його словами, росіяни стали брати участь у космічній програмі КНДР після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином у вересні 2023 року.

За даними агентства, із прибуттям російських фахівців північнокорейським науковцям довелося підвищити стандарти роботи. Стверджується, що КНДР зараз проводить випробування "там, де раніше вже робила б спробу запуску".

Японське агентство "Кіодо Цусін" також повідомляє, що влада Північної Кореї вже попередила Токіо, що планує здійснити пуск ракети між 27 травня і 4 червня.

Офіційні особи зі США, Японії та Південної Кореї під час телефонної розмови домовилися закликати режим Кім Чен Ина скасувати пуск. Будь-який запуск із використанням технології балістичних ракет порушуватиме резолюції ООН.

Як відомо, санкції Ради безпеки ООН забороняють Північній Кореї проводити ракетні випробування. Москву регулярно звинувачують у порушенні режиму санкції проти Пхеньяна після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. РФ це заперечує.