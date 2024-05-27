ПА НАТО закликала уряди своїх країн дозволити Україні бити західною зброєю по РФ

Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн дозволити Україні бити західною зброєю по РФ.

Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв та йдеться у тексті ухваленою на Парламентській асамблеї декларації.

За словами Черняєва, йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей вглибині Росії.

"Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було", – написав він у фейсбуці.

Також додав, що однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з Майком Тернером та Джеральдом Коннолі.

"Спільними зусиллями ми це зробили. Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя", – додав Чернєв.

Як йдеться у декларації, союзники по НАТО повинні прискорити поставки надзвичайно важливої зброї, необхідної Україні для перемоги в агресивній війні Росії, і повинні зняти обмеження, які забороняють її використання проти військових цілей у Росії.

На пленарному засіданні, в якому взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, декларація була схвалена більшістю з понад 200 законодавців з усіх 32 країн Альянсу. Зазначається, що генсек Альянсу погодився з необхідністю зняття обмежень на використання зброї.

"Україні необхідно забезпечити все, що їй потрібно, якомога швидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги", — йдеться в документі, ухваленому Парламентською Асамблеєю НАТО наприкінці весняної сесії.

Декларація закликає уряди країн Альянсу "підтримати Україну в її міжнародному праві захищати себе, скасувавши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по НАТО, для ударів по законних цілях у Росії".

Міхал Щерба, президент ПА НАТО, наголосив на важливості швидкого та безперешкодного надходження в Україну систем протиповітряної оборони та іншої життєво важливої зброї.

"Їм потрібна наша допомога. Не через два роки. Не через два місяці. Навіть не через два тижні. Їм це потрібно зараз. Треба пришвидшуватись і активізуватись. Дайте Україні все, що їй потрібно", – сказав Щерба.

За його словами, Україна може захистити себе, лише якщо зможе атакувати російські лінії постачання та російські бази.

"Настав час визнати цю реальність і дозволити Україні робити те, що вона повинна", – додав він і зазначив, що НАТО буде суттєво ослаблене, якщо буде допомагати "напівзаходами".

Софійська сесія надала делегації України статус кандидата в члени Асамблеї і закликала уряди країн НАТО "підготувати довгострокову стратегію та проактивні заходи сучасного стримування Росії, щоб протистояти російській загрозі в усіх її вимірах, активно захищати демократію та заснований на правилах міжнародний порядок… і кинути виклик Росії агресивна політична, військова та гібридна діяльність".