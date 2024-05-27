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У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії

В закордонному відомстві КНР не мають жодної інформації щодо відправлення офіційної делегації на Глобальний саміт миру.

У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Фото: EPA/UPG

МЗС Китаю дало відповідь на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо участі у Глобальному саміті миру, зазначивши, що підтримають ту конференцію, яку визнаватимуть як Росія, так і Україна. 

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час пресконференції.

Міністерка закордонних справ зазначила, що на даний момент не може надати інформацію щодо відправлення офіційної делегації КНР на Глобальний саміт миру. 

"Щодо «української кризи», то Китай завжди дотримувався справедливої та об’єктивної позиції та наполегливо працював над сприянням мирних переговорів. Ми заохочуємо та підтримуємо всі зусилля, які сприяють мирному розв’язанню «кризи», і підтримуємо своєчасне проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, а також справедливого обговорення всіх мирні плани", – зазначила пані міністр. 

Мао Нін додала, що Китай готовий "підтримувати комунікацію з міжнародним співтовариством щодо просування політичного врегулювання кризи в Україні".

  • Напередодні Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів, які залишаються осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру — до президента Сполучених Штатів та лідера Китаю і запросив Сі Цзінціня та Джо Бадена на Саміт.
  • Китай є одним із найбільших економічних партнерів Росії, і протягом повномасштабної війни риторика Пекіна була більше проросійською, ніж проукраїнською, хоча сам він стверджував, що займає позицію нейтралітету.
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