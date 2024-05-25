В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
ГоловнаПолітика

Ми зробимо все, щоб поставити Путіна на коліна, тоді можна буде почати серйозні переговори, – президент Естонії

Алар Каріс вважає, що зараз найголовніше зупинити російську військову машину.

Ми зробимо все, щоб поставити Путіна на коліна, тоді можна буде почати серйозні переговори, – президент Естонії
Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що перед тим як починати серйозні переговори, треба зробити все, щоб поставити Путіна на коліна, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на портал Yle.

"Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію і Путіна на коліна. Тоді можна буде почати серйозні переговори щодо припинення війни в Україні", – сказав Каріс.

За його словами, зараз найголовніше – зупинити російську військову машину.

Він також скептично висловився з приводу швидких змін у самій Росії.

"Я в швидкі зміни не дуже вірю. Росія мала шанс на початку 90-х років, але все пішло не так. Навіть порятунок від Володимира Путіна не обов'язково призведе до змін. Для них потрібна ціла низка факторів, найважливіший з яких – воля народу скористатися можливістю", – заявив президент Естонії.

Він додав, що світу, можливо, доведеться пережити ще "багато російських лідерів" перед змінами в РФ.

"Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж що-небудь почнеться", – припустив Каріс.

За його словами, потрібен тиск, зокрема і з боку Заходу, щоб прості росіяни зрозуміли, що потрібно щось робити.

  • Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення. "Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - вважає міністр закордонних справ.
  • Нещодавно французький президент Емманюель Макрон прокоментував провал ідеї "олімпійського перемир'я": "Путін не готовий".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies