Ми зробимо все, щоб поставити Путіна на коліна, тоді можна буде почати серйозні переговори, – президент Естонії

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що перед тим як починати серйозні переговори, треба зробити все, щоб поставити Путіна на коліна, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на портал Yle.
"Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію і Путіна на коліна. Тоді можна буде почати серйозні переговори щодо припинення війни в Україні", – сказав Каріс.
За його словами, зараз найголовніше – зупинити російську військову машину.
Він також скептично висловився з приводу швидких змін у самій Росії.
"Я в швидкі зміни не дуже вірю. Росія мала шанс на початку 90-х років, але все пішло не так. Навіть порятунок від Володимира Путіна не обов'язково призведе до змін. Для них потрібна ціла низка факторів, найважливіший з яких – воля народу скористатися можливістю", – заявив президент Естонії.
Він додав, що світу, можливо, доведеться пережити ще "багато російських лідерів" перед змінами в РФ.
"Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж що-небудь почнеться", – припустив Каріс.
За його словами, потрібен тиск, зокрема і з боку Заходу, щоб прості росіяни зрозуміли, що потрібно щось робити.
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