Макрон прокоментував провал ідеї "олімпійського перемир'я": "Путін не готовий"

Французький президент Емманюель Макрон дав інтерв'ю каналу NBC News, в якому прокоментував результати власної ініціативи щодо встановлення "олімпійського перемир'я" у російсько-українській війні.

За словами політика, "кожен тиждень до цього Путін розповідав, що він відкритий до миру". Але його відмову пристати на пропозицію Макрона господар Єлисейського палацу оцінив як "демонстрацію світу того, що Путін до миру не готовий".

Президент Франції підкреслив, що запровадження режиму тимчасового припинення вогню не було його кінцевою метою - зусилля спрямовані на встановлення "стабільного миру". "Ця традиція важлива, і було б важливо та правильно скористатися цим вікном", - нарікав Макрон.

В інтерв'ю глава держави неодноразово згадував Китай: на його думку, перемир'я стало б моментом для того, щоб спонукати офіційний Пекін докласти більше зусиль для припинення війни: "Ви на стороні миру? Тоді допоможіть нам з цим".