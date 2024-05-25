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Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"

Угорський прем'єр вважає, що три роки війни показали обмеженість військової сили Кремля.

Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не ставиться серйозно до сценарію вторгнення Росії у країни НАТО.

В інтерв'ю на радіо, яке цитує Reuters, очільник уряду заявив, що війна в Україні продемонструвала обмеженість військового потенціалу РФ. Мовляв, "якби росіяни були здатні перемогти українців одним ударом, вони б це вже зробили".

Орбан наполягає на тому, що армійська потужність Альянсу набагато перевищує українську, тому Росія чи будь-яка інша країна навряд чи наважиться з ним конфліктувати. 

"Не віриться, що росіяни, які не можуть перемогти навіть Україну, раптово прийдуть та цілком проковтнуть Захід", - дещо зневажливо до усіх сторін заявив політик. Він також додав, що вважає розмови про російську загрозу для НАТО прелюдією до більшою залученості Альянсу у війні, яка триває нині. 

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