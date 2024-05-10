Угорщина та Китай підписали угоду про стратегічну співпрацю

Також представники Угорщини та Китаю підписали ще 18 угод і меморандумів про взаєморозуміння.

Угорщина та Китай підписали низку нових угод щодо поглиблення економічної та культурної співпраці під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Будапешту.

Про це повідомляє AP.

“Я хотів би запевнити президента, що Угорщина й надалі забезпечуватиме справедливі умови для китайських компаній, які інвестують у нашу країну, і що ми створимо можливість для найсучасніших західних і найсучасніших східних технологій зустрічатися та будувати співпрацю в Угорщині”, – сказав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на брифінгу після переговорів.

В свою чергу, Сі заявив, що він і Орбан погодилися, що ініціатива “Один пояс, один шлях” відповідає стратегії Угорщини щодо руху на схід, і що Китай підтримує Угорщину в тому, щоб вона відігравала більшу роль в ЄС у просуванні відносин між Китаєм і ЄС.

Представники Угорщини та Китаю уклали угоду про стратегічне партнерство та підписали ще 18 угод і меморандумів про взаєморозуміння.

Втім, на брифінгу не було оголошено про великі інвестиції.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що почалися початкові дискусії щодо розвитку Китаєм вантажної залізничної об’їзної дороги Будапешта та залізничного сполучення між столицею та аеропортом Будапешта Феріхедь.

Орбан також запевнив, що Угорщина буде прагнути розширити економічне співробітництво з Китаєм у сфері атомної енергетики. Наразі Угорщина працює з Росією над додаванням нового реактора на свій ядерний об’єкт у Пакші, який, як очікується, буде запущено до кінця десятиліття.