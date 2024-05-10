«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
ГоловнаСвіт

Угорщина та Китай підписали угоду про стратегічну співпрацю

Також представники Угорщини та Китаю підписали ще 18 угод і меморандумів про взаєморозуміння.

Угорщина та Китай підписали угоду про стратегічну співпрацю
Сі Цзіньпін та Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина та Китай підписали низку нових угод щодо поглиблення економічної та культурної співпраці під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Будапешту.

Про це повідомляє AP.

“Я хотів би запевнити президента, що Угорщина й надалі забезпечуватиме справедливі умови для китайських компаній, які інвестують у нашу країну, і що ми створимо можливість для найсучасніших західних і найсучасніших східних технологій зустрічатися та будувати співпрацю в Угорщині”, – сказав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на брифінгу після переговорів.

В свою чергу, Сі заявив, що він і Орбан погодилися, що ініціатива “Один пояс, один шлях” відповідає стратегії Угорщини щодо руху на схід, і що Китай підтримує Угорщину в тому, щоб вона відігравала більшу роль в ЄС у просуванні відносин між Китаєм і ЄС.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Представники Угорщини та Китаю уклали угоду про стратегічне партнерство та підписали ще 18 угод і меморандумів про взаєморозуміння.

Втім, на брифінгу не було оголошено про великі інвестиції.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що почалися початкові дискусії щодо розвитку Китаєм вантажної залізничної об’їзної дороги Будапешта та залізничного сполучення між столицею та аеропортом Будапешта Феріхедь.

Орбан також запевнив, що Угорщина буде прагнути розширити економічне співробітництво з Китаєм у сфері атомної енергетики. Наразі Угорщина працює з Росією над додаванням нового реактора на свій ядерний об’єкт у Пакші, який, як очікується, буде запущено до кінця десятиліття.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies