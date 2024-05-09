З початку тижня Рафах залишили близько 80 тисяч людей, - ООН

З понеділка Рафах у Смузі Гази покинули близько 80 тис. осіб.
Про це повідомила пресслужба ООН.
Зазначається, що люди залишають Рафах через обстріли з боку армії Ізраїлю, яка проводить воєнну операцію зі знищення ХАМАСу.
Агентство у справах палестинських біженців (UNRWA) повідомляє, що тільки в середу Рафах залишили більше 47 тис. осіб. При цьому вранці в четвер і протягом усієї ночі на сході Рафаха відбувались “значні бомбардування”.
Контрольно-пропускний пункт “Керем-Шалом” біля Рафаха знову запрацював після паузи, що тривала кілька днів.
Операція в Рафасі
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Штати призупинили постачання партії наступального озброєння після того, як ЦАХАЛ почав бомбардувати Рафах – пикордонний з Єгиптом район, куди під час війни втекли близько 1,7 млн палестинців. Західні лідери неодноразово застерігали Ізраїль від розгортання там операції, але країна стверджує, що це є необхідним для повалення ХАМАСу. Ізраїль неодноразово звинувачували у вбивстві і каліцтві цивільних людей під час його операції в смузі Гази.
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7 травня ЦАХАЛ заявив про взяття під контроль КПП в Рафасі. За ніч до цього місто зазнало бомбардувань. В Ізраїлі заявили, що операція в Рафасі не припиниться, допоки там не ліквідують усіх терористів або не звільнять заручників.
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Спершу інформацію про призупинення американської допомоги на умовах анонімності джерел публікували в медіа, а потім це підтвердив міністр оборони США.
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Нині ж президент США Джо Байден особисто підтвердив, що Ізраїль не отримає наступальної зброї, якщо почне повномасштабний наступ на Рафах.