З початку тижня Рафах залишили близько 80 тисяч людей, - ООН

Тільки в середу Рафах залишили більше 47 тис. осіб.

З понеділка Рафах у Смузі Гази покинули близько 80 тис. осіб.

Про це повідомила пресслужба ООН.

Зазначається, що люди залишають Рафах через обстріли з боку армії Ізраїлю, яка проводить воєнну операцію зі знищення ХАМАСу.

Агентство у справах палестинських біженців (UNRWA) повідомляє, що тільки в середу Рафах залишили більше 47 тис. осіб. При цьому вранці в четвер і протягом усієї ночі на сході Рафаха відбувались “значні бомбардування”.

Контрольно-пропускний пункт “Керем-Шалом” біля Рафаха знову запрацював після паузи, що тривала кілька днів.

Операція в Рафасі