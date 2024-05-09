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З початку тижня Рафах залишили близько 80 тисяч людей, - ООН

Тільки в середу Рафах залишили більше 47 тис. осіб. 

З початку тижня Рафах залишили близько 80 тисяч людей, - ООН
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

З понеділка Рафах у Смузі Гази покинули близько 80 тис. осіб.

Про це повідомила пресслужба ООН.

Зазначається, що люди залишають Рафах через обстріли з боку армії Ізраїлю, яка проводить воєнну операцію зі знищення ХАМАСу.

Агентство у справах палестинських біженців (UNRWA) повідомляє, що тільки в середу Рафах залишили більше 47 тис. осіб. При цьому вранці в четвер і протягом усієї ночі на сході Рафаха відбувались “значні бомбардування”.

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Контрольно-пропускний пункт “Керем-Шалом” біля Рафаха знову запрацював після паузи, що тривала кілька днів.

Операція в Рафасі

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