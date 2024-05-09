У Естонії поліція затримала чоловіка з георгіївською стрічкою

Щодо затриманого розпочали провадження за статтею про підтримку та виправдання міжнародних злочинів.

У естонській Нарві правоохоронці затримали чоловіка з георгіївською стрічкою на грудях.

Про це повідомляє Delfi.

"За пару хвилин до затримання чоловік сказав, що несе квітку, щоб покласти її, але при цьому не уточнив, куди саме", - розповів кореспондент Delfi і додав, що мова чоловіка була незв’язною.

В свою чергу, керівник патрульної служби у Нарві Сільвер Пяльсінг повідомив, що затриманим виявився 52-річний чоловік.

Затриманого доставили до поліцейської дільниці, щодо нього розпочали провадження за статтею про підтримку та виправдання міжнародних злочинів.

“Символи, які підтримують агресію, в Естонії заборонені, і ми на це реагуємо. Справи, пов'язані із забороненими символами, мають тенденцію до зниження, і цього року злочинів, пов'язаних із символами, поменшало, ніж минулого”, - зазначив Пяльсінг.

Розпалювання ненависті та агресивні символи караються штрафом у розмірі до 1 200 євро або арештом.