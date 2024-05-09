У Вірменії тривають протести з вимогою відставки прем'єра Пашиняна через делімітацію кордону з Азербайджаном

9 травня у Єревані (столиця Вірменії) тисячі людей вийшли на акцію протесту через незгоду з делімітацією кордону з Азербайджаном, повідомляє видання Factor.
На площі Республіки архієпископ Баграт Галстян дав годину прем'єр-міністру країни Ніколу Пашиняну, аби той подав у відставку. Галстян додав, що готовий зустрітися з Пашиняном і обговорити умови звільнення.
"Ехо Кавказу" пише, що учасники акції 4 травня вийшли із прикордонного села Кіранц і дісталися до Єревану. Очолив ходу архієпископ Галстян.
Днем раніше, 3 травня, силовики блокували Кіранц, де люди організували локальну акцію протесту проти делімітації кордону з Азербайджаном.
Відносини між Вірменією і Азербайджаном
- Після операції в Нагірному Карабаху у вересні 2023 року Азербайджан заявив, що зміг відновити контроль над регіоном. Як відомо, Карабах був міжнародно визнаний частиною Азербайджану, де більшість населення складають вірмени. Він проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому.
- У жовтні стало відомо, що для нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією сформували дорожню карту.
- Згодом з'явилася інформація, що Азербайджан готовий до прямих переговорів з Вірменією на двосторонній основі для якнайшвидшого завершення мирної угоди.
- Опісля обидві держави обмінялися військовополоненими на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Газахському районі Азербайджану.
- 26 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з вірменським прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном для двосторонніх переговорів у Санкт-Петербурзі.
- 1 січня офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка (республіка Арцах).
- Проте уже в лютому цього року Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. Але місія ЄС не побачила жодної військової активності на кордоні між обома державами.
- У квітні Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни".
- Через декілька днів на кордоні між обома державами встановили перший прикордонний стовп.