У Вірменії тривають протести з вимогою відставки прем'єра Пашиняна через делімітацію кордону з Азербайджаном

9 травня у Єревані (столиця Вірменії) тисячі людей вийшли на акцію протесту через незгоду з делімітацією кордону з Азербайджаном, повідомляє видання Factor.

На площі Республіки архієпископ Баграт Галстян дав годину прем'єр-міністру країни Ніколу Пашиняну, аби той подав у відставку. Галстян додав, що готовий зустрітися з Пашиняном і обговорити умови звільнення.

"Ехо Кавказу" пише, що учасники акції 4 травня вийшли із прикордонного села Кіранц і дісталися до Єревану. Очолив ходу архієпископ Галстян.

Днем раніше, 3 травня, силовики блокували Кіранц, де люди організували локальну акцію протесту проти делімітації кордону з Азербайджаном.

Відносини між Вірменією і Азербайджаном