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Місія ЄС не побачила військової активності на кордоні Вірменії та Азербайджану

Спостерігачі не підтвердили звинувачення Баку в тому, що Єреван накопичує війська на кордоні.

Місія ЄС не побачила військової активності на кордоні Вірменії та Азербайджану
Фото: Мережа X

Місія Європейського союзу у Вірменії надіслала спостерігачів на кордон держави з Азербайджаном для перевірки інформації щодо військової активності. 

Згідно із повідомленням в офіційному акаунті місії в мережі X, жодних ознак того, що якась зі сторін вдається до "незвичних кроків" немає. "Це був спокійний та мирний великодній понеділок", - стверджується у заяві (католики та протестанти відзначили Великдень 31 березня - ред.)

Перевірка була здійснена на тлі звинувачень на адресу Вірменії з боку офіційного Баку, який вчергове стверджував, що Єреван зосереджує техніку та особовий склад на різних ділянках кордону. 

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