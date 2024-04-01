Китай готовий до розвитку дипломатичних відносин з Євросоюзом

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час спільної пресконференції з французьким колегою Стефаном Сежурне в Пекіні заявив, що Китай та Євросоюз є стратегічними партнерами, які мають спільні інтереси і запевнив у готовності розвивати всебічну взаємодію з блоком.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Від початку цього року обміни між Китаєм та ЄС на всіх рівнях повністю відновлені, активізувалася співпраця і в Євросоюзі зростає раціональне розуміння Китаю та бажання співпрацювати з Китаєм", – зазначив глава китайської дипломатії.

Глава китайського МЗС наголосив, що "деякі далекоглядні люди в Європі" вважають, що відокремлення від Китаю становить реальні ризики, натомість факти засвідчили, що Китай є партнером для ЄС, а не супротивником.

"У цьому питанні позиція Китаю дуже чітка, тобто відкритість приносить прогрес, а ізоляція неминуче призведе до відсталості", – сказав міністр.

Ван І запевнив, що уряд Китаю постійно полегшує доступ до внутрішнього ринку, оптимізує транскордонні потоки даних і сприяє обмінам між людьми.

"Рішучість Китаю розширювати відкритість та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Євросоюзом не зміниться. Ми готові працювати з ЄС як із постійним партнером в економічній і торговельній сферах, пріоритетним партнером у науковій і технологічній царинах та надійним партнером у виробництві і постачанні", – підкреслив Ван І.

Водночас він не згадав про російське вторгнення в Україну. ЄС постійно закликає Пекін натиснути на Москву та змусити припинити війну. Очільники Євросоюзу також неодноразово застерігали Китай, що майбутнє його відносин із ЄС безпосередньо залежатиме від участі в припиненні російського вторгнення в Україну.