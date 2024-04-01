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У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"

Площа пожежі вже склала 4500 кв. м. 

У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить Уралмаш
Фото: Скріншот відео Міненерго

У російському Єкатеринбурзі 1 квітня спалахнула пожежа на одному із найбільших оборонних заводів "Уралмаш". 

Як повідомило українське Міненерго, з відкритих джерел стало відомо, що пожежі передував вибух, після чого над заводом піднявся стовп чорного диму. 

"За інформацією одного з джерел інформації, спалахнув цех з виготовлення трансформаторів, в якому знаходяться 7 тис. літрів мастила. Площа пожежі вже склала 4500 кв. м", – йдеться у повідомленні українського міністерства. 

"Уралмаш" виготовляє обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості та енергетики. 

  • 23 березня у російській Самарі горів нафтопереробний завод. Куйбишевський НПЗ вже раніше був атакований дронами Служби безпеки України.
  • Понад половина НПЗ Росії знаходяться у радіусі польотів українських безпілотників і захищені вони не найкращим чином: дрони регулярно вражають нафтопереробні заводи. У Силах оборони кажуть: цілитимуть у будь-які законні військові цілі. З цих НПЗ, зокрема, постачають пальне для російської армії. Росія вже відчуває наслідки дронових нальотів. Частина НПЗ зупинилися, ціни на пальне досягли піврічного максимуму, а нафтопереробка невпинно скорочується. Колапс російської нафтопереробки можливий. Як саме, детально у матеріалі LB.ua.
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