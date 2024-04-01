У російському Єкатеринбурзі 1 квітня спалахнула пожежа на одному із найбільших оборонних заводів "Уралмаш".

Як повідомило українське Міненерго, з відкритих джерел стало відомо, що пожежі передував вибух, після чого над заводом піднявся стовп чорного диму.

"За інформацією одного з джерел інформації, спалахнув цех з виготовлення трансформаторів, в якому знаходяться 7 тис. літрів мастила. Площа пожежі вже склала 4500 кв. м", – йдеться у повідомленні українського міністерства.

"Уралмаш" виготовляє обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості та енергетики.