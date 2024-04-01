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Вучич запропонував на посаду прем’єра Сербії міністра оборони

Мілош Вучевіч торік очолив Прогресивну партію президента.

Вучич запропонував на посаду прем’єра Сербії міністра оборони
Фото: mojnovisad.com

Президент Сербії Александар Вучич запропонував свого союзника та віцепрем’єр-міністра Мілоша Вучевіча на посаду нового керівника уряду країни, пише Bloomberg.

Вучевіч, який також є міністром оборони, обійме посаду, яку донедавна обіймала Ана Брнабіч, ще одна прихильниця Вучича. 

Очікується, що він сформує кабінет з членів керівної правоцентристської Прогресивної партії та кількох союзних груп, які контролюють зручну більшість у Народних зборах країни.

Вучевіч піднявся в лавах Прогресивної партії, працюючи мером північного сербського міста Новий Сад, третього за величиною в країні, перш ніж приєднатися до кабінету Брнабіч. Минулого року він змінив Вучича на посаді голови партії.

Вибір Вучевіча сигналізує, що президент продовжуватиме намагання Сербії збалансувати своє прагнення приєднатися до Євросоюзу, зберігаючи зв’язки з Росією та Китаєм. Сербія покладається на Пекін та Москву, щоб запобігти повному міжнародному визнанню Косово, колишньої провінції, суверенітет якої заперечує Белград і яка проголосила незалежність у 2008 році.

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