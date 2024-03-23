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Сербія може вийти з Ради Європи, якщо Косово приймуть до організації, − Вучич

“Прийняття заявки Косова на приєднання до організації де-факто означало б вигнання Сербії".

Сербія може вийти з Ради Європи, якщо Косово приймуть до організації, − Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово приймуть до організації.

Про це пише Bloomberg.

“Балканська нація бореться проти міжнародного визнання Косова та його членства в міжнародних органах після того, як Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність у 2008 році після війни за територію”, − зазначає видання.

Більшість із 46 членів Ради Європи визнали Косово як країну, але його спроба приєднатися до групи є однією із суперечок, які Європейський Союз намагався вирішити протягом понад 10 років.

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“Прийняття заявки Косова на приєднання до організації де-факто означало б вигнання Сербії”, − сказав Вучич в інтерв’ю місцевому мовнику Prva TV.

“Ми побачимо, залишиться Сербія чи ні, якщо Косово приймуть до організації, що базується в Страсбурзі. Можливо, вони воліли б мати Косово в Раді Європи замість Сербії”, − додав президент.

Bloomberg додає, що Сербія все ще вважає Косово частиною своєї території й покладається на Китай і Росію, кидаючи виклик її суверенітету. Росія була виключена з Ради Європи у 2022 році після її повномасштабного вторгнення в Україну. І Сербія, і Косово прагнуть приєднатися до Європейського Союзу, але їм необхідно нормалізувати відносини, щоб мати право на потенційне членство.

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